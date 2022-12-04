探訪心光盲人院 甘比呼籲向視障人士送暖

劉鑾雄太太陳凱韻(甘比)，以其慈善基金信託人之名，出席心光盲人院暨學校的《心光慈善FUN FUN DAY》活動，更與視障女生怡杰傾談，甘比說：「今日活動非常有意義。大家平時可能難以想像視障人士的生活，但是透過參與體驗活動，例如打乒乓球及玩地壺球，可以直接感受視障人士的世界。大家感受到視障人士平日生活上可能遇到的挑戰及問題，自然加深了解及明白他們的需要，日後都會更加樂於向他們伸出援手。」

被視障女生不撓精神感動

心光學校始於1897年，120多年來幫助過無數視障人士，甘比覺得心光學校和團隊，造福及幫助了很多人，她期望未來可與心光學校並肩前行，令更加多的視障人士受惠。甘比又特別介紹22歲視障女生怡杰，她續說：「怡杰已經完全看不見，她剛完成演藝學院學位課程(小提琴專業)，下年開始修讀碩士課程(2年)。她好叻4年學位課程由演藝學院提供獎學金，不用任何人粗心。可惜碩士課程不設獎學金，所以我們資助了她讀碩士課程，今天和她傾偈好開心，原來她6歲開始學小提琴，在完全看不到東西的情況下，雖然起初都覺得困難，但慢慢培養出興趣之後，佢已經好叻啦！」

怡杰稱演藝學院每人也對她很好，令甘比更加想幫助視障人士：「怡杰的經歷令我想到社會嘅溫暖，希望大家多多關注視障人士，在許可的情況下，多多幫助身邊所有困難嘅人。」