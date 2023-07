曹格情緒崩潰後 深夜曬仔女照片以「兩字」更新近況 

「金曲歌王」曹格與吳速玲去年11月宣布結束14年的夫妻關係。不過,本月13日晚曹格卻突然情緒失控,前往前妻IG瘋狂留言,並在自己的IG連續分享兩人的合照,更寫下「I'M IN SO MUCH PAIN HELP ME(我好痛苦,請幫幫我)」、「结婚日!說的台詞 、承諾,保證都廢了」、「ok I’m ready to go. Bye bye」等字句,嚇壞網友。經近一週的沉寂後,曹格再度發文更新近況。