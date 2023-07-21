曹格情緒崩潰後 深夜曬仔女照片以「兩字」更新近況 

「金曲歌王」曹格與吳速玲去年11月宣布結束14年的夫妻關係。不過，本月13日晚曹格卻突然情緒失控，前往前妻IG瘋狂留言，並在自己的IG連續分享兩人的合照，更寫下「I'M IN SO MUCH PAIN HELP ME（我好痛苦，請幫幫我）」、「结婚日！說的台詞 、承諾，保證都廢了」、「ok I’m ready to go. Bye bye」等字句，嚇壞網友。經近一週的沉寂後，曹格再度發文更新近況。

明晚 雲頂開騷

曹格先貼出女兒Grace小時候參加內地綜藝節目《爸爸去哪兒》的可愛照片，並簡單寫下「家有」兩字，為自己加油打氣，其後，再分享大仔Joe 的照片表示：「牛高馬大，但每天都像個小Baby Joe」，看來父子關係依然非常要好；不少網友留言為他送上正能量謂：「加油，別放棄」、「照顧好自己，要堅強」等。另外，曹格明晚(22日）將於馬來西亞雲頂開演唱會，他除在臉書換上大頭貼和封面照，親自為演唱會宣傳，又分享了2張演唱會後台通行證，表示：「哎呀...多出兩張all access pass！怎麼辦好呢」，並留言回覆表示會送給粉絲，同時亦有人留言提出想要在演唱會中求婚，曹格也興奮回應，「好像可以喔！」似乎曹格已經回復狀態，準備迎接演唱會。