曹格情緒崩潰自言可為仔女死  網民憂做傻事勸勿衝動

「金曲歌王」曹格與吳速玲去年11月宣布結束14年的夫妻關係，未來會以朋友身分持續關心、祝福彼此。吳速玲今年4月迎來她的44歲生日，她帶一對仔女到韓國旅行順道慶生，並在社交網貼文大吐心聲，表示昔日一直壓抑自己，直至現在才重拾自我。雖然已經離婚，但曹格不時在社交網分享與一對仔女見面的照片，上月更與他們到馬來西亞，他寫道：「馬來西亞真的好多地方可以逛。每天都逛的好累哈哈哈哈。 但只要在一起，就很開心。」

今日凌晨兩點，曹格卻貼出他與前妻吳速玲及一對仔女出海的照片，相中見一家四口坐在船上，相當溫馨，曹格疑似情緒崩潰寫道：「Best moment of my life…So far. 我一生中最美好的時刻…… 到目前為止。」未幾，他再貼出一對仔女笑容燦爛的合照，並寫道：「I can die for this. Can you？ I doubt it （我可以為此而死。你可以嗎？我懷疑）」