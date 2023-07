曹格情緒崩潰自言可為仔女死  網民憂做傻事勸勿衝動

「金曲歌王」曹格與吳速玲去年11月宣布結束14年的夫妻關係,未來會以朋友身分持續關心、祝福彼此。吳速玲今年4月迎來她的44歲生日,她帶一對仔女到韓國旅行順道慶生,並在社交網貼文大吐心聲,表示昔日一直壓抑自己,直至現在才重拾自我。雖然已經離婚,但曹格不時在社交網分享與一對仔女見面的照片,上月更與他們到馬來西亞,他寫道:「馬來西亞真的好多地方可以逛。每天都逛的好累哈哈哈哈。 但只要在一起,就很開心。」

今日凌晨兩點,曹格卻貼出他與前妻吳速玲及一對仔女出海的照片,相中見一家四口坐在船上,相當溫馨,曹格疑似情緒崩潰寫道:「Best moment of my life…So far. 我一生中最美好的時刻…… 到目前為止。」未幾,他再貼出一對仔女笑容燦爛的合照,並寫道:「I can die for this. Can you? I doubt it (我可以為此而死。你可以嗎?我懷疑)」