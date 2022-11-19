曾志偉開玩笑叫炎明熹跳脫衣舞焫著網民：純品細路女 放過人啦！

今日（19日）就係TVB 55周年台慶嘅大日子，而日前TVB亦舉辦咗55周年晚宴，除咗邀請不同界別人士以及多個慈善團體之外，全台約50位藝員盛裝出席，場面熱鬧。一班《聲夢》歌手都有出席為晚宴唱歌表演，當中炎明熹（Gigi）成為焦點，原因係曾志偉喺訪問時叫佢跳脫衣舞及其一身好似被造型師整蠱嘅旗袍打扮。

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TVB總經理曾志偉喺晚宴時接受訪問，期間被問到炎明熹會唔會喺晚宴唱歌表演，曾志偉就開玩笑話：「Gigi會跳脫衣舞......啊唔係，會唱歌會唱歌」 。此番言論一出，唔少網民都鬧爆曾志偉，認為佢唔應該攞未成年嘅Gigi嚟開玩笑，及認為佢作為高層要慎言，例如​​「希望曾生唔好搵小花們開呢啲玩笑。佢地太細了、要好好保護才是。」、「純品細路女，放過人啦！」、「曾生請慎言！以你的地位可能天不怕地不怕，但保護年紀小小的員工是你們高層的責任，而讓不懷好意的人又大造文章就不值，也不當吧！」及「大佬呀，曾生可以唔理自己總經理身份。但gigi係女仔，細路女，學生身份唔應該咁攞嚟講笑，恕本人不能接受所謂幽默講笑」等等。不過亦有網民認為記者條問題問得廢，所以曾志偉先暗寸記者。

當晚炎明熹以粉紅色旗袍示人，不過網民及粉絲都認為旗袍剪裁奇怪，極度不合身，例如「炒咗個stylist嘞！邊有人著旗袍著鬆身！」、「Gigi呢個形象好唔掂？佢個形象顧問搞咩？」及「絕對認同差到不得了」等等。

影片截圖

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原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載