未來音樂祭｜陳蕾、王菀之、Tyson Yoshi、RubberBand逾40個單位雲集亞博連續兩日開騷

本地音樂組織TONE MUSIC去年雲集28個本地音樂單位於九展舉行《TONE未來音樂祭》，事隔一年，他們再接再勵，請來陳蕾、衛蘭、王菀之、Tyson Yoshi、RubberBand等，逾40個不同風格的音樂單位於10月1及2日，在亞洲國際博覽館Arena舉行《TONE Music Festival 未來音樂祭 2022》，連續兩天每日下午4至11時唱足7小時，繼續在更寬廣的舞台，打開音樂新格局。門票於今日(2日)早上10時起於KKTIX公開發售。