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娛樂
2022-09-02 07:30:00

未來音樂祭｜陳蕾、王菀之、Tyson Yoshi、RubberBand逾40個單位雲集亞博連續兩日開騷

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今年的TONE MUSIC Festival雲集逾40個音樂單位於10月1、2日開騷。

今年的《未來音樂祭 2022》雲集逾40個音樂單位於10月1、2日舉行。

本地音樂組織TONE MUSIC去年雲集28個本地音樂單位於九展舉行《TONE未來音樂祭》，事隔一年，他們再接再勵，請來陳蕾、衛蘭、王菀之、Tyson YoshiRubberBand等，逾40個不同風格的音樂單位於1012日，在亞洲國際博覽館Arena舉行《TONE Music Festival 未來音樂祭 2022》，連續兩天每日下午411時唱足7小時，繼續在更寬廣的舞台，打開音樂新格局。門票於今日(2)早上10時起於KKTIX公開發售。

陳蕾。 RubberBand Tyson Yoshi

101日（星期六）Day 1

KOLOR ｜王菀之 x R.O.O.T Tyson Yoshi Zarahn

Joyce Cheung 張貝芝 N.Y.P.D. 南洋派對 YACK STUDIO (Novel Fergus & SoWhat) per se x Kendy Suen   mansonvibes x TYNT NEW TREND 02 ( DEZ 余宗遙 & LEWSZ & Lolly Talk & Michael C )WM LIVE 01 ( JFFT & The Low Mays & MC $oHo & KidNey & 光頭幫 TomFatKi )

102日（星期日）Day 2

陳蕾 觸執毛 Chochukmo Janice 衛蘭 x 逆流 RubberBand

The Hertz JASON KUI moon tang SOPHY 王嘉儀 WILDSTYLE RECORDS (GrymeMan & N.O.L.Y & MATT FORCE) 乙女新夢 NEW TREND 02 ( Anna HisbbuR & Gordon Flanders & 麗英 LaiYing & 張蔓莎 Sabrina WM LIVE 02 ( AKIKO & Billy Choi & ProdiG & TIAB )

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