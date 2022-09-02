未來音樂祭｜陳蕾、王菀之、Tyson Yoshi、RubberBand逾40個單位雲集亞博連續兩日開騷

本地音樂組織TONE MUSIC去年雲集28個本地音樂單位於九展舉行《TONE未來音樂祭》，事隔一年，他們再接再勵，請來陳蕾、衛蘭、王菀之、Tyson Yoshi、RubberBand等，逾40個不同風格的音樂單位於10月1及2日，在亞洲國際博覽館Arena舉行《TONE Music Festival 未來音樂祭 2022》，連續兩天每日下午4至11時唱足7小時，繼續在更寬廣的舞台，打開音樂新格局。門票於今日(2日)早上10時起於KKTIX公開發售。
10月1日（星期六）Day 1
KOLOR ｜王菀之 x R.O.O.T ｜Tyson Yoshi｜ Zarahn ｜
Joyce Cheung 張貝芝 ｜ N.Y.P.D. 南洋派對 ｜ YACK STUDIO (Novel Fergus & SoWhat) ｜ per se x Kendy Suen ｜ mansonvibes x TYNT｜ NEW TREND 02 ( DEZ 余宗遙 & LEWSZ & Lolly Talk & Michael C )｜WM LIVE 01 ( JFFT & The Low Mays & MC $oHo & KidNey & 光頭幫 TomFatKi )
10月2日（星期日）Day 2
陳蕾 ｜ 觸執毛 Chochukmo ｜ Janice 衛蘭 x 逆流 ｜ RubberBand ｜
The Hertz｜ JASON KUI ｜ moon tang ｜ SOPHY 王嘉儀 ｜ WILDSTYLE RECORDS (GrymeMan & N.O.L.Y & MATT FORCE) ｜ 乙女新夢 ｜ NEW TREND 02 ( Anna HisbbuR & Gordon Flanders & 麗英 LaiYing & 張蔓莎 Sabrina ｜ WM LIVE 02 ( AKIKO & Billy Choi & ProdiG & TIAB )