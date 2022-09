未來音樂祭｜陳蕾、王菀之、Tyson Yoshi、RubberBand逾40個單位雲集亞博連續兩日開騷

10 月 1 日(星期六) Day 1

KOLOR |王菀之 x R.O.O.T |Tyson Yoshi| Zarahn |

Joyce Cheung 張貝芝 | N.Y.P.D. 南洋派對 | YACK STUDIO (Novel Fergus & SoWhat) | per se x Kendy Suen | mansonvibes x TYNT| NEW TREND 02 ( DEZ 余宗遙 & LEWSZ & Lolly Talk & Michael C )|WM LIVE 01 ( JFFT & The Low Mays & MC $oHo & KidNey & 光頭幫 TomFatKi )

10月2日(星期日)Day 2

陳蕾 | 觸執毛 Chochukmo | Janice 衛蘭 x 逆流 | RubberBand |

The Hertz| JASON KUI | moon tang | SOPHY 王嘉儀 | WILDSTYLE RECORDS (GrymeMan & N.O.L.Y & MATT FORCE) | 乙女新夢 | NEW TREND 02 ( Anna HisbbuR & Gordon Flanders & 麗英 LaiYing & 張蔓莎 Sabrina | WM LIVE 02 ( AKIKO & Billy Choi & ProdiG & TIAB )