即時中心/綜合報道

李玟(CoCo)在7月5日離世,享年48歲,傳富商老公Bruce在她生前3次出軌令她傷心欲絕,引起許多網友撻伐。對此,據稱Bruce在8日被網友發現悄悄更新了IG簡介反擊「我一直對她很好」,掀起熱議。

近日微博上流傳一張疑似Bruce的IG帳戶截圖,圖中可見他在簡介寫道:「I was always nice to her. Rest in peace my dear wife Coco Lee #Ripcocolee. (我一直都對她很好,願你安息,我親愛的妻子李玟。)」