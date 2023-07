李玟Coco逝世｜生前最後錄音40秒　「非常想念大家，我在努力」

李玟︰你們做我的後盾,我會加油

在最後的錄音中,李玟表示:「親愛的我是Coco,感受到大家對我的愛跟支持。然後,你們做我的後盾,我會加油,那這段時間呢,這段時間希望你們自己也身體健康快樂,我非常想念大家,我在努力努力,想念你們,我也非常想念你們啊,愛你愛你。Thank you so much for the gifts, beautiful and very thoughtful. Love you guys!」