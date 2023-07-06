李玟Coco逝世｜生前最後錄音40秒　「非常想念大家，我在努力」

華語樂壇天后李玟Coco昨日（5 日）離世，終年 48 歲。據李玟家姐發出的離世消息，提及李玟 7 月 2 日在家中輕生，最終延至昨日不治。而在李玟輕生同一天，李玟內地歌迷組織「中華玟迷聯盟」發布40秒錄音。據錄音內容，相信是有粉絲向李玟送上禮物，李玟以錄音表達謝意，怎料成為最後的錄音。

在最後的錄音中，李玟表示：「親愛的我是Coco，感受到大家對我的愛跟支持。然後，你們做我的後盾，我會加油，那這段時間呢，這段時間希望你們自己也身體健康快樂，我非常想念大家，我在努力努力，想念你們，我也非常想念你們啊，愛你愛你。Thank you so much for the gifts, beautiful and very thoughtful. Love you guys!」

網民難接受李玟死訊

李玟死訊傳出後，大批粉絲湧入帖文留言哀悼，有網民表示「自殺當天安慰粉絲，這是什麼摧心剖肝的人生經歷」。有網民仍未能接受死訊，稱「Coco Coco，快出來給大家報個平安好嗎？有人開始惡意造謠了。我們很想念你。」

外界一直有傳李玟患有抑鬱症，有網民留言稱「抑鬱症患者的告白是一種求救。」有網民認為「這種表達是在跟那個抑鬱的自己做最後的鬥爭，想要讓自己戰勝它，最後還是沒戰勝。」

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈