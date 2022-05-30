柳應廷單飛踏張敬軒紅館舞台緊張又感動 頭號柳炒Edan嗌到聲沙

張敬軒於紅館舉行的26場《THE NEXT 20 演唱會》昨晚(29日)圓滿結束，在尾場擔任嘉賓的MIRROR成員柳應廷(Jer)，今日在社交平台上載在紅館後台與張敬軒合照、從升降台上升到舞台的短片，分享首以個人歌手身份踏紅館的感受，Jer形容為「成就解鎖系列」，他寫著：「超級多謝軒仔比呢個機會我同佢合唱，好感動，thank you so much。」

聽軒仔歌曲成長 接著他解釋擔任尾場第三位嘉賓的緣由，「事關我近排拍劇+戲，咁岩有一晚收工...知道自己可以睇到show，就即刻衝去~見到個舞台同製作，聽到軒仔唱歌，d回憶就沖哂出黎，因為我以前係聽佢嘅歌大的，人生第一隻比錢買CD就係佢！所以今次私心帶番隻發黃CD上台比軒仔簽名 hahaha！」本來純粹睇show，Jer估不到收到軒仔的短訊，「果日睇完show之後，軒仔dm多謝我我話之後有機會合作就好la~跟住佢就即刻打比我，最尾就成就咗，我成為尾場嘅第三位嘉賓。」

感動《 人類群星 》大合唱 Jer分享感受，「尋晚係第一次用jer身份上紅館唱歌，都係第一次用jer身份同軒仔合唱，所以係後台好緊張！我有諗過叫唔叫大家合唱「人類群星」，因為我驚大家未必識，但最尾睇番片，真係好~感~動~好多謝有份唱嘅每一位。」即將於7月以MIRROR成員身份在紅館開首個演唱會，他跟粉絲約定7月尾紅館見。