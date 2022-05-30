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娛樂
2022-05-30 21:51:21

柳應廷單飛踏張敬軒紅館舞台緊張又感動 頭號柳炒Edan嗌到聲沙

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Jer能與偶像張敬軒在紅館舞台合唱，感恩又感動。 Jer聽張敬軒的歌曲成長，人生首張付錢購買的CD是張敬軒的《酷愛》。

張敬軒於紅館舉行的26場《THE NEXT 20 演唱會》昨晚(29日)圓滿結束，在尾場擔任嘉賓的MIRROR成員柳應廷(Jer)，今日在社交平台上載在紅館後台與張敬軒合照、從升降台上升到舞台的短片，分享首以個人歌手身份踏紅館的感受，Jer形容為「成就解鎖系列」，他寫著：「超級多謝軒仔比呢個機會我同佢合唱好感動，thank you so much。」

Jer估不到睇完張敬軒演唱會，會獲邀擔任嘉賓。 繼姜濤之後，Jer與Ian是另外兩位擔任張敬軒演唱會嘉賓的MIRROR成員。

聽軒仔歌曲成長

接著他解釋擔任尾場第三位嘉賓的緣由，「事關我近排拍劇+戲，咁岩有一晚收工...知道自己可以睇到show就即刻衝去~見到個舞台同製作，聽到軒仔唱歌，d回憶就沖哂出黎，因為我以前係聽佢嘅歌大的人生第一隻比錢買CD就係佢！所以今次私心帶番隻發黃CD上台比軒仔簽名 hahaha！」本來純粹睇show，Jer估不到收到軒仔的短訊，「果日睇完show之後軒仔dm多謝我我話之後有機會合作就好la~跟住佢就即刻打比我，最尾就成就咗，我成為尾場嘅第三位嘉賓。」

Jer在IG分享首次踏紅館的感受。 Jer從升降台上升到紅館舞台。

感動《人類群星》大合唱

Jer分享感受，「尋晚係第一次用jer身份上紅館唱歌都係第一次用jer身份同軒仔合唱所以係後台好緊張！我有諗過叫唔叫大家合唱「人類群星」，因為我驚大家未必識但最尾睇番片，真係好~感~動~好多謝有份唱嘅每一位。」即將於7月以MIRROR成員身份在紅館開首個演唱會，他跟粉絲約定7月尾紅館見

Jer首次踏上紅館演唱，獲Edan和Jeremy讚叻，柳炒謝影雪則派心。 Edan與193睇騷，他看Jer表演時，像小粉絲般揮螢光棒大叫。 Edan即興奮與台上的Jer玩自拍，自言嗌到聲沙。

Jerdan is real

其實，昨晚感興奮緊張的又豈止Jer本人，還有他的粉絲「柳炒」，其中「頭號柳炒」Edan(呂爵安)亦與ERROR成員193置身現場睇騷，當陳卓賢(Ian)出場時，他已開始興奮大叫，到好兄弟Jer出場時，他更與台上的Jer玩自拍後，更是站起身大聲疾呼，可惜離舞台太遠，Jer完全沒聽見，Edan惟有乖乖坐低。完騷後，他在IG限時動態上載自拍照，並寫道：「勁到癲咗，聲都沙埋」其後，Jer上載Edan睇表演為他吶喊的短片，「感動大合唱，多謝你哋每一位！Btw @edanlui 完show msg我話叫到失左聲love u。」而Edan則留言：「醫藥費thanksJerdan雖然經常互mean，但彼此經常互撐非常sweet。

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