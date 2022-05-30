柳應廷單飛踏張敬軒紅館舞台緊張又感動 頭號柳炒Edan嗌到聲沙

張敬軒於紅館舉行的26場《THE NEXT 20 演唱會》昨晚(29日)圓滿結束，在尾場擔任嘉賓的MIRROR成員柳應廷(Jer)，今日在社交平台上載在紅館後台與張敬軒合照、從升降台上升到舞台的短片，分享首以個人歌手身份踏紅館的感受，Jer形容為「成就解鎖系列」，他寫著：「超級多謝軒仔比呢個機會我同佢合唱，好感動，thank you so much。」
聽軒仔歌曲成長
接著他解釋擔任尾場第三位嘉賓的緣由，「事關我近排拍劇+戲，咁岩有一晚收工...知道自己可以睇到show，就即刻衝去~見到個舞台同製作，聽到軒仔唱歌，d回憶就沖哂出黎，因為我以前係聽佢嘅歌大的，人生第一隻比錢買CD就係佢！所以今次私心帶番隻發黃CD上台比軒仔簽名 hahaha！」本來純粹睇show，Jer估不到收到軒仔的短訊，「果日睇完show之後，軒仔dm多謝我我話之後有機會合作就好la~跟住佢就即刻打比我，最尾就成就咗，我成為尾場嘅第三位嘉賓。」
感動《人類群星》大合唱
Jer分享感受，「尋晚係第一次用jer身份上紅館唱歌，都係第一次用jer身份同軒仔合唱，所以係後台好緊張！我有諗過叫唔叫大家合唱「人類群星」，因為我驚大家未必識，但最尾睇番片，真係好~感~動~好多謝有份唱嘅每一位。」即將於7月以MIRROR成員身份在紅館開首個演唱會，他跟粉絲約定7月尾紅館見。
Jerdan is real
其實，昨晚感興奮緊張的又豈止Jer本人，還有他的粉絲「柳炒」，其中「頭號柳炒」Edan(呂爵安)亦與ERROR成員193置身現場睇騷，當陳卓賢(Ian)出場時，他已開始興奮大叫，到好兄弟Jer出場時，他更與台上的Jer玩自拍後，更是站起身大聲疾呼，可惜離舞台太遠，Jer完全沒聽見，Edan惟有乖乖坐低。完騷後，他在IG限時動態上載自拍照，並寫道：「勁到癲咗，聲都沙埋」其後，Jer上載Edan睇表演為他吶喊的短片，「感動大合唱，多謝你哋每一位！Btw @edanlui 完show msg我話叫到失左聲，love u。」而Edan則留言：「醫藥費thanks」Jerdan雖然經常互mean，但彼此經常互撐非常sweet。