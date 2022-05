柳應廷單飛踏張敬軒紅館舞台緊張又感動 頭號柳炒Edan嗌到聲沙

張敬軒於紅館舉行的26場《THE NEXT 20 演唱會》昨晚(29日)圓滿結束,在尾場擔任嘉賓的MIRROR成員柳應廷(Jer),今日在社交平台上載在紅館後台與張敬軒合照、從升降台上升到舞台的短片,分享首以個人歌手身份踏紅館的感受,Jer形容為「成就解鎖系列」,他寫著:「超級多謝軒仔比呢個機會我同佢合唱,好感動,thank you so much。」