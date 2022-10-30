梁洛施拍新片《爆裂點》留難忘回憶 攬許恩怡賀殺青

梁洛施（Isabella）參演的港產警匪電影《爆裂點》，早前移師到馬來西亞取景，日前Isabella拍攝部份結束，正式殺青。

今天Isabella在IG發放多張照片，她與許恩怡（Natalie）、麥子樂、監製林超賢、梁鳳英以及一班工作人員開心合照，首度挑戰動作片的Isabella，在今次拍攝留下許多難忘回憶，她留言道：「It's a wrap! It has been an honour and pleasure working with Master Director Dante Lam（林超賢）. And my awesome Natalie（許恩怡） and Bryant（麥子樂）. Extremely blessed. Thank you! 」《爆裂點》由張家輝與陳偉霆與等主演，Isabella在片中擔綱女一，原來Natalie也有份參與電影拍攝，相片中見Isabella跟Natalie開心相擁，感情深厚，而Natalie昨天也寫出感言：「最近拍的兩部戲好不一樣～兩個角色的性格完全相反，但重要的是，兩個劇組都充滿了愛，裡面認識了the most incredible, passionate and experienced people and 跟前輩學到了很多(關於演戲+life!)。兩個都好捨不得，兩個都結束的太快。感覺自己經驗了 the best of both worlds，在現場的每天好像在活在夢想裡。really so very thankful. see you soon.」為了《爆》片，Isabella 健身操至弗爆身型，而戲中她跟家輝有不少對手戲，更有不少動作場口，早前在港拍攝期間他們更被拍到在鬧市中持槍追逐，非常落力！之前家輝接受訪問時也大讚首次合作的Isabella，指她對演戲充滿熱誠，相當投入認真。