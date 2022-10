梁洛施拍新片《爆裂點》留難忘回憶 攬許恩怡賀殺青

梁洛施(Isabella)參演的港產警匪電影《爆裂點》,早前移師到馬來西亞取景,日前Isabella拍攝部份結束,正式殺青。

今天Isabella在IG發放多張照片,她與許恩怡(Natalie)、麥子樂、監製林超賢、梁鳳英以及一班工作人員開心合照,首度挑戰動作片的Isabella,在今次拍攝留下許多難忘回憶,她留言道:「It's a wrap! It has been an honour and pleasure working with Master Director Dante Lam(林超賢). And my awesome Natalie(許恩怡) and Bryant(麥子樂). Extremely blessed. Thank you! 」《爆裂點》由張家輝與陳偉霆與等主演,Isabella在片中擔綱女一,原來Natalie也有份參與電影拍攝,相片中見Isabella跟Natalie開心相擁,感情深厚,而Natalie昨天也寫出感言:「最近拍的兩部戲好不一樣~兩個角色的性格完全相反,但重要的是,兩個劇組都充滿了愛,裡面認識了the most incredible, passionate and experienced people and 跟前輩學到了很多(關於演戲+life!)。兩個都好捨不得,兩個都結束的太快。感覺自己經驗了 the best of both worlds,在現場的每天好像在活在夢想裡。really so very thankful. see you soon.」為了《爆》片,Isabella 健身操至弗爆身型,而戲中她跟家輝有不少對手戲,更有不少動作場口,早前在港拍攝期間他們更被拍到在鬧市中持槍追逐,非常落力!之前家輝接受訪問時也大讚首次合作的Isabella,指她對演戲充滿熱誠,相當投入認真。