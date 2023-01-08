楊明出獄｜分享鐵窗生活 不停睇書為轉倉傳聞解畫

楊明昨日出獄，隨即回無綫會見高層，並拍片向公眾道歉。其後楊明分別接受《東張西望》及《TVB娛樂新聞台》訪問，內容都是分享在監獄中的生活，兩次訪問期間當提到自己在陌生環境時，都忍不住落淚。 楊明表示在這十幾日的監禁日子，自己想了很多事及反省了很多，認為自己應該要成長，希望現在做多些事彌補，「呢18日對我人生係好重要同轉捩點，係有得著同成長。」他表示最自責是自己這麼大一個人，還做了一些事讓關心他的人擔心，「我最慚愧係對爹哋媽咪，我令佢哋咁老都要擔心我，呢個係我喺入面自責得最辛苦嘅一段。」

每分鐘都 充滿恐懼 楊明坦言在獄中哭了很多次，因為自己在一個陌生的環境，入面每個程序都未曾接觸過及了解過，所以每分鐘都充滿恐懼。「每一分鐘接落嚟嘅程序同情况，我係唔知嘅，所以一路都好恐懼，同埋出面嘅輿論啦，我喺裡面係唔知嘅，喺你一路唔知嘅情况下，無限去放大，無限去攻擊自己，咁一路都係對呢樣嘢，喺嗰幾日好恐懼。」 多謝無綫不離不棄 楊明指家人送了很多小說、人生哲學書籍及聖經，坦言已看完一本聖經。他表示在獄中期間有很多時間，不停思考及反省，並靠看書打發時間。他坦言也有想到工作，出來後的生活，很多謝公司一直對他的支持，「我入去第二日，思明同我講公司嘅關心同支持，同埋所有資源，所以我喺入面雖然好多嘢諗、唔開心事情攻擊自己，但都有一個好大鼓勵同鼓舞，喺度衷心多謝公司，由我由細到大做錯咁多嘢，公司都對我不離不棄，多謝。」