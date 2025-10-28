楊明拍拖出席《96分鐘》香港首映 莊思明否認狠嫁爆莊思敏半年前已定再婚

由洪子烜執導、金馬獎最佳男配角林柏宏、入圍金馬獎最佳女主角的宋芸樺、台北電影獎最佳男主角王柏傑及台北電影獎最佳男配角李李仁攜手合演，台灣影史罕見的災難動作類型電影《96分鐘》，集結重量級製作團隊與荷李活級技術班底打造，自台灣上映以來話題不斷，上映至今票房持續逆勢上升，更於本周有望超越先前台灣電影冠軍《角頭－鬥陣欸》，將衝破2億台幣大關，取代成為2025年度台灣電影票房冠軍！
林柏宏被封「金馬影帝遺珠」
《96分鐘》台灣上映至今已達8星期，成為當地現象級電影，更在第62屆金馬獎獲五項技術獎提名，包括最佳攝影、最佳視覺效果、最佳美術設計、最佳動作設計與最佳音效，而男主角林柏宏憑藉細膩又爆發力十足的演出，被評審讚為本屆「影帝遺珠」。
電影本周於香港上映，昨晚假座銅鑼灣影藝戲院翡翠明珠JP舉行了香港首映禮，招待明星名人出席，包括有楊明、莊思明、劉晨之、陳德森、鄭文、虞逸峯、蔡誌恩、周嘉全、張殷瑞等，當中楊明與莊思明拍拖睇戲，兩人早前到峇里出席莊思敏人生第二個婚禮，莊思明透露胞姐早在半年前已訂下婚期，指莊思敏當時已打算把婚事低調進行，楊明自言好守得秘密，並表示婚禮過程非常浪漫。莊思明見證胞姊再披嫁衣，雖然十分感動，但卻未有刺激她有結婚衝動，莊思明稱：「我放低咗呢樣嘢好耐喇喎！」楊明笑言：「我未放低㗎！一直都揸住㗎！」莊思明補充，對大家經常問及她結婚這個話題感到生厭，自言不會因為見到家姐着婚紗而變得恨嫁。