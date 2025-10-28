楊明拍拖出席《96分鐘》香港首映 莊思明否認狠嫁爆莊思敏半年前已定再婚

電影本周於香港上映，昨晚假座銅鑼灣影藝戲院翡翠明珠JP舉行了香港首映禮，招待明星名人出席，包括有楊明、莊思明、劉晨之、陳德森、鄭文、虞逸峯、蔡誌恩、周嘉全、張殷瑞等，當中楊明與莊思明拍拖睇戲，兩人早前到峇里出席莊思敏人生第二個婚禮，莊思明透露胞姐早在半年前已訂下婚期，指莊思敏當時已打算把婚事低調進行，楊明自言好守得秘密，並表示婚禮過程非常浪漫。莊思明見證胞姊再披嫁衣，雖然十分感動，但卻未有刺激她有結婚衝動，莊思明稱：「我放低咗呢樣嘢好耐喇喎！」楊明笑言：「我未放低㗎！一直都揸住㗎！」莊思明補充，對大家經常問及她結婚這個話題感到生厭，自言不會因為見到家姐着婚紗而變得恨嫁。