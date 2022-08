HBO神劇《權力遊戲》(Game of Thrones)前傳劇《龍之家族》(House of the Dragon),昨日播出第2集,觀看人數1,020萬,比首集第一日的觀看人數多20萬。第2集講到國王長女Rhaenyra公主化解了一場內戰,但國王胞弟Daemon仍計劃奪取龍族王位。