欣宜演唱會｜紅館個唱連環驚喜 Joyce感動哽咽：多謝每一位買飛支持我嘅人

鄭欣宜（Joyce）一連三場演唱會昨晚在紅館開鑼，Joyce以一襲橙色露肩巨型紗裙登場，清唱《女神》揭開序幕，而她在台上一秒變身螢光粉紅色長裙，更令觀眾驚喜尖叫，Joyce一度感動哽咽表示：「我唔想喊住，畀我講啲好重要嘅嘢先。非常之多謝，每一位買飛入嚟支持我嘅人」。

她續說：「四年前我已經開咗第一次紅館演唱會，但唔知點解，今次感覺好似係第一次咁，可能因為過去呢四年裏面，大家用咗好多心機和時間去重新認識我，好多謝你哋畀我呢個耐性。」台下觀眾嗌「加油」、「愛你」，Joyce就更感動眼濕濕，深呼吸續說：「開四面台，我真係有少少緊張，因為我係零方向感，你哋邊一邊反應大，嗌大聲啲，我就向嗰一邊唱。」全場越叫越大聲，Joyce滿意大笑說：「無論個世界變得幾壞都好，只要有『我地』Everything will be OK，因為Love is always inside。」

昨晚Joyce演唱會除了人氣金曲和勁歌熱舞，還不斷為觀眾帶來驚喜。包括自彈自唱《But I’m Not Lonely》、表演從未發表的新歌《仍會等》，以及邀請人氣天團MIRROR的盧瀚霆（Anson Lo）和ERROR擔任表演嘉賓，令全場高潮一浪接一浪。昨晚Joyce首場演唱會，在兩度Encore下圓滿結束。不少圈中好友及前輩包括陳淑芬與兒子陳家豪、蔡一智與太太、蔡一傑、廖碧兒、GinLee、ANSONBEAN等亦有現身捧場。