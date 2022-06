欣宜演唱會｜紅館個唱連環驚喜 Joyce感動哽咽：多謝每一位買飛支持我嘅人

鄭欣宜(Joyce)一連三場演唱會昨晚在紅館開鑼,Joyce以一襲橙色露肩巨型紗裙登場,清唱《女神》揭開序幕,而她在台上一秒變身螢光粉紅色長裙,更令觀眾驚喜尖叫,Joyce一度感動哽咽表示:「我唔想喊住,畀我講啲好重要嘅嘢先。非常之多謝,每一位買飛入嚟支持我嘅人」。

她續說:「四年前我已經開咗第一次紅館演唱會,但唔知點解,今次感覺好似係第一次咁,可能因為過去呢四年裏面,大家用咗好多心機和時間去重新認識我,好多謝你哋畀我呢個耐性。」台下觀眾嗌「加油」、「愛你」,Joyce就更感動眼濕濕,深呼吸續說:「開四面台,我真係有少少緊張,因為我係零方向感,你哋邊一邊反應大,嗌大聲啲,我就向嗰一邊唱。」全場越叫越大聲,Joyce滿意大笑說:「無論個世界變得幾壞都好,只要有『我地』Everything will be OK,因為Love is always inside。」

昨晚Joyce演唱會除了人氣金曲和勁歌熱舞,還不斷為觀眾帶來驚喜。包括自彈自唱《But I’m Not Lonely》、表演從未發表的新歌《仍會等》,以及邀請人氣天團MIRROR的盧瀚霆(Anson Lo)和ERROR擔任表演嘉賓,令全場高潮一浪接一浪。昨晚Joyce首場演唱會,在兩度Encore下圓滿結束。不少圈中好友及前輩包括陳淑芬與兒子陳家豪、蔡一智與太太、蔡一傑、廖碧兒、GinLee、ANSONBEAN等亦有現身捧場。