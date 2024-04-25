湯洛雯否認大肚 黃佩霞建議先享受新婚生活

宏利香港與PURE集團首次跨界合作，聯手舉辦「Manulife xPURE 身心智富」系列活動，透過積極推動全方位支援，鼓勵大眾啟動「身」、「心」、「財富」三方面的平衡發展，以提升個人生活質素，達致更美好人生。
今日(25日)「Manulifex PURE身心智富」活動啟動禮於尖沙咀K11 MUSEA的PURE Fitness舉行。宏利香港及澳門首席經銷總監陳鴻展、宏利香港及澳門首席市場總監林沛與PURE星級瑜伽導師兼共同創辦人黃佩霞(Almen)親臨現場，更邀來特別嘉賓「靚湯」湯洛雯(Roxanne)和體育運動節目主持陳安立(Brian)出席。
一齊打爆氣球
Almen表示今次跨界合作意義重大，印證健康生活與保障環環相扣的關係，之後陳鴻展和林沛亦加入分享，指宏利於香港和澳門兩地服務超過250萬客戶，一向注重客戶的需要，强調藉今次聯乘活動，希望鼓勵大眾以運動為開端，實現身、心、財富的理想生活，同時建立全方位的保障。活動上，眾人戴上拳套進行儀式，一同打爆氣球，氣氛熱鬧。
湯洛雯：一場誤會
靚湯為今次活動擔任身心智富大使，黃佩霞大讚她勤力及學習上也容易上手。不過，靚湯自爆首次跟Almen上堂時，就被一個腳朝天的高難度動作嚇怕，她又笑言想捉埋老公馬國明及好友來一同健身。
對於日前在IG分享近照時被指孕味濃，靚湯受訪時否認大肚，笑言只是一場誤會，有好消息一定會向大家公布。她透露兩年前開始減肥，才積極做運動，現在一有空就會做，她又稱：「我一直都有一些失眠的問題，因為長久拍戲日夜顛倒，令到我失眠，我覺得瑜伽是真的幫到我，睡得好一點。」
馬國明仲未操肌
靚湯指馬明只喜歡踢波，不會陪她做運動，問到做了人妻是否開始管老公，靚湯指丈夫是一個很硬頸的人，未必每每都一定接納，她稱：「我覺得都要有這個角色出現，就好像阿媽一樣。」會否想老公練八嚿腹肌？靚湯笑言已過了那個階段，又稱結婚時曾想他操肌，可惜他沒有做。