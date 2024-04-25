湯洛雯否認大肚 黃佩霞建議先享受新婚生活

Almen表示今次跨界合作意義重大，印證健康生活與保障環環相扣的關係，之後陳鴻展和林沛亦加入分享，指宏利於香港和澳門兩地服務超過250萬客戶，一向注重客戶的需要，强調藉今次聯乘活動，希望鼓勵大眾以運動為開端，實現身、心、財富的理想生活，同時建立全方位的保障。活動上，眾人戴上拳套進行儀式，一同打爆氣球，氣氛熱鬧。

湯洛雯：一場誤會

靚湯為今次活動擔任身心智富大使，黃佩霞大讚她勤力及學習上也容易上手。不過，靚湯自爆首次跟Almen上堂時，就被一個腳朝天的高難度動作嚇怕，她又笑言想捉埋老公馬國明及好友來一同健身。

對於日前在IG分享近照時被指孕味濃，靚湯受訪時否認大肚，笑言只是一場誤會，有好消息一定會向大家公布。她透露兩年前開始減肥，才積極做運動，現在一有空就會做，她又稱：「我一直都有一些失眠的問題，因為長久拍戲日夜顛倒，令到我失眠，我覺得瑜伽是真的幫到我，睡得好一點。」