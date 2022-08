89 年的金剛

首部金剛電影於1933年美國上映,當年仍是黑白片年代,講述金剛在紐約大肆破壞的故事。1976年的《金剛》電影屬重啟版,場景設置在紐約世貿中心,電影獲奧斯卡3項提名,並贏得最佳視覺效果獎。之後到2017年的《金剛:骷髏島》(Kong:Skull Island)、2019年的《哥斯拉II:王者巨獸》(Godzilla:King of the Monsters)及2021年的《哥斯拉大戰金剛》(Godzilla vs. Kong)。