王梓軒簽約無綫近10年,憑節目《兄弟幫》成功入屋,不過最近王梓軒鮮有現身無綫,更有傳他已跟無綫解約。王梓軒今日在IG上載身在美國洛杉磯的照片,並寫道︰「That moment when you realize the keys to your dreams were always on you.(意識夢想鑰匙一直在你身邊的那一刻。)」其後他再於IG限時動態寫上:「READY FOR THE NEXT ADVENTURE(為下次冒險做好準備)」,未知是否暗示離開無綫,返美國重新出發。