王祖藍拍《一條麻甩在東莞》潮玩家鄉 爆大女愈來愈高

由王祖蓋主理的《一條麻甩在東莞》已在myTV SUPER 的 myTV Gold 獨家首播，共十三 集。首週上架兩集，其後逢星期六更新兩集，首集開放免費試看。 王祖藍在節目中帶領觀眾見識極具嶺南風的東莞美食，還帶大家在東莞各地區吃喝玩樂， 深入體驗東莞的方方面面，包括東莞最「潮」的一面、珍貴的非遺文 化、獨一無二的風俗習慣等等。

祖藍亦會走進一條條的東莞老街， 尋找最地道的莞城味道，包括馳名的燒鵝瀨、聲名遠揚的臘味和燒肉、有悠久歷史的九大簋及將軍飯、以及特色美食奇香雞和鹹薑水，加上東莞臨江面海，水產特別豐富，祖藍也會介紹蟹餅、麻蝦、黃皮頭等本地人最愛的海鮮佳餚，還會介紹蟛蜞、禾蟲這些平時少見的水鄉美食。 除了品嚐與觀賞東莞，祖藍更落手落腳體驗，在石碣鎮跟大排檔的大廚 PK 乾炒牛河、在高埗鎮挑戰做魚丸和扣 肉、鼓起無比勇氣學習處理沙蟲、路過文化氣息濃厚的水鄉道滘鎮，按捺不住步上戲台，唱起經典粵曲。