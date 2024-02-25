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娛樂
2024-02-25 20:31:05

王祖藍拍《一條麻甩在東莞》潮玩家鄉 爆大女愈來愈高

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王祖藍獲「二嬸」從東莞直送鹹雞，令他即場大快朵頤。

由王祖蓋主理的《一條麻甩在東莞》已在myTV SUPER myTV Gold 獨家首播，共十三 集。首週上架兩集，其後逢星期六更新兩集，首集開放免費試看

王祖藍在節目中帶領觀眾見識極具嶺南風的東莞美食，還帶大家在東莞各地區吃喝玩樂， 深入體驗東莞的方方面面，包括東莞最「潮」的一面、珍貴的非遺文 化、獨一無二的風俗習慣等等。

祖藍亦會走進一條條的東莞老街， 尋找最地道的莞城味道，包括馳名的燒鵝瀨、聲名遠揚的臘味和燒肉、有悠久歷史的九大簋及將軍飯、以及特色美食奇香雞和鹹薑水，加上東莞臨江面海，水產特別豐富，祖藍也會介紹蟹餅、麻蝦、黃皮頭等本地人最愛的海鮮佳餚，還會介紹蟛蜞、禾蟲這些平時少見的水鄉美食。

除了品嚐與觀賞東莞，祖藍更落手落腳體驗，在石碣鎮跟大排檔的大廚 PK 乾炒牛河、在高埗鎮挑戰做魚丸和扣 肉、鼓起無比勇氣學習處理沙蟲、路過文化氣息濃厚的水鄉道滘鎮，按捺不住步上戲台，唱起經典粵曲。

為迎接節目即將啟播，祖藍日前在電視城舉行記招，大會更請來曾在節目中設家宴款待祖藍的「二嬸」，「二嬸」特別從東莞趕到現場支持祖藍，還帶來令祖藍回味不已 的「脆皮燒肉」和「鹹雞」，在旁的陳懿德初嚐「二嬸」的廚藝，大為驚嘆。

祖藍受訪時表示不時會帶老婆及兩女到東莞遊玩，李亞男更非常愛吃當地的雞。問到何有打算在東莞置業時，祖藍表示會好好考慮。他表示女兒長大得很快，快將高過自己，笑言低頭望囡囡的時間愈來愈少。他表示現時仍是主力在大陸工作，自己亦積極培訓新人，包括正在籌備《福祿壽訓練學院》，驚訝發現有大量潛質之士，當中不乏圈中人及選美冠軍。

王祖藍對東莞有讚無彈。

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