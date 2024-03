瑪嘉烈與大衛系列 絲絲｜廖子妤首唱劇集主題曲 傅孟柏半裸煮食騷獨特紋身

本周開播的ViuTV劇集《瑪嘉烈與大衛系列 絲絲》,昨晚(26日)播出的一集以「感情.舊事」為主題,演「烈火」的傅孟柏經常半裸煮食,大騷鋼條型身材,導演特意為烈火加上獨特紋身字句”If you can't stand the heat, get out of the kitchen”,此句來源於前美國總統杜魯門其中一段名言,除意指烈火身為名廚的職業身份外,亦代表烈火對自我及團隊要求極高,在他眼中,若是承受不了保持巔峰的壓力,就沒有資格繼續留在廚房。