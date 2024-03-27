瑪嘉烈與大衛系列 絲絲｜廖子妤首唱劇集主題曲 傅孟柏半裸煮食騷獨特紋身

本周開播的ViuTV劇集《瑪嘉烈與大衛系列 絲絲》，昨晚(26日)播出的一集以「感情．舊事」為主題，演「烈火」的傅孟柏經常半裸煮食，大騷鋼條型身材，導演特意為烈火加上獨特紋身字句”If you can't stand the heat, get out of the kitchen”，此句來源於前美國總統杜魯門其中一段名言，除意指烈火身為名廚的職業身份外，亦代表烈火對自我及團隊要求極高，在他眼中，若是承受不了保持巔峰的壓力，就沒有資格繼續留在廚房。

昨晚播出的第二集講述瑪嘉烈(廖子妤飾)在疫情復常後，生活有暗湧，男友烈火(傅孟柏飾)大方介紹瑪嘉烈認識前度們，包括曾出現《瑪嘉烈與大衛系列 - 前度》的盧慧敏 (Amy Lo)、《全民造星III》的張凱娸（Kiki），其中Amy Lo演的Cynthia更疑似曾跟烈火結婚，令瑪嘉烈難以入眠，忍不住要跟烈火當面對質。演瑪嘉烈的廖子妤(Fish)因太激動更在跳下床前不小心弄傷腳，但她仍繼續忍痛演完整場，展現專業面貌。另一方面，瑪嘉烈亦面對Derek(莫竣名飾)表白，令他與烈火的關係現暗湧。

特訓 3 個月學廣東話 曾奪台北電影獎最佳男配的傅孟柏本身完全不懂廣東話，但因為《絲絲》定位始終是港劇，且導演認為一對母語不同的情侶如果一直各自只說自己母語會有一種「雞同鴨講」的感覺，而且他的角色已由台灣來港工作多年，照道理應該總會講一點廣東話，所以特意請傅孟柏在開拍三個月前從零開始學習粵語。更在設計上安排他在工作及對外時均用廣東話，但當談及一些涉及內心的戲時就會用回母語。由於劇集對白不少，對他是一個極大考驗，幸好在他的苦功下完成大部分對白，雖然帶有一點口音，但反而令這個工作上比較嚴肅的角色增添了一份可愛。