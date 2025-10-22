福山雅治新戲飾天才魔術師　今期電影仲有加沙另類視角

愛．憾事

十七歲的卡娜（麥根娜姬絲 飾）過著看似完美的生活——她有疼愛她的爸爸基斯（史葛伊士活 飾）、性格爽朗的阿姨珍妮（維拉費哲蘿 飾），以及雖然嚴厲但關心她的媽媽莫瑾（艾莉遜威廉絲 飾）。 在她即將迎來生日之際，人生似乎充滿希望：她開始與暗戀已久的男孩米拿（瑪森泰晤士 飾）約會，而珍妮阿姨也準備與中學舊愛祖納（戴夫法蘭高 飾）結婚。 然而，一場突如其來的交通意外奪走了基斯與珍妮的性命。 這場悲劇不僅令整個家庭支離破碎，更揭開了埋藏多年的秘密——一段關於背叛與錯愛的真相。 莫瑾選擇隱瞞真相、並極力阻止女兒與米拿來往，使母女之間本已緊張的關係徹底決裂。

卡娜陷入迷惘與悲傷，她努力理解母親的冷漠與堅持；而莫瑾則在失去丈夫與妹妹後，被迫面對自己年輕時的錯誤與遺憾。 兩人之間的矛盾，逐漸轉化為重新理解「愛」與「原諒」的契機。 在祖納與米拿的陪伴下，母女倆終於學會放下過去，接受傷痛，並再次相信愛的力量。 故事以溫柔筆觸描繪母女間的複雜情感——愛、責任、錯誤與救贖，呈現出人性中最真實也最動人的一面。