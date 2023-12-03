究竟讀緊乜｜ERROR化身《西遊記》赴台取經 何啟華孖肥仔學佛慨歎心難靜：男人都懂

ERROR四子梁業（肥仔）、何啟華（DeeGor）、郭嘉駿（193）和吳保錡（保錡）主持的全新節目《究竟讀緊乜》將於明晚起開播，四子前往台灣各個大學校園，了解不同「冷門科系」的理念和學習重點，與當地師生的交流，並透過挑戰關卡如：解答難題、進行實驗、參與班級比賽，以測試「學習成果」。

下周一晚(4日)播出首集，ERROR前往台北「最高」學府華梵大學，入讀佛教藝術學系（簡稱「佛藝系」）四子各自扮演成《西遊記》的經典角色，前往華梵大學「取經」，且藉由創作了解佛學。其中Dee哥和肥仔學畫佛畫，學系主任兼佛畫課導師於課前分享：「要把心平靜下來，才有辦法畫好的畫。」其後DeeGor笑言：「但我師兄（意指肥仔）他的心很難平靜下來。」場面搞笑，DeeGor反問導師：「那你每天過來畫畫，是不是為了心靜? 因為在家不能心靜?」別有用意的對話引起眾人大笑，DeeGor和肥仔感嘆：「男人都懂！」