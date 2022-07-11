第40屆香港電影金像獎提名名單

第四十屆香港金像獎頒獎典禮於星期日（7／17）舉行，經歷戲院近兩年多次因防疫規定而要暫停營業，影響上畫電影數量，香港電影金像獎董事局經討論後，前年9月宣布決議順延原定去年舉行嘅第40屆香港電影金像獎頒獎典禮至2022年舉行，同時2020年及2021年年度符合參選資格嘅電影，並於2022年首季合併進行投票及頒獎儀式。後來因為第5波疫情，頒獎禮由今年4月押後至7月舉行，為3年來首次金像獎實體頒獎禮。

各項大獎將會喺頒獎禮上頒發，但大會已經公布專業精神獎及終身成就獎得主。終身成就獎將頒予第一屆香港電影金像獎最佳男主角許冠文。而專業精神獎得主周國忠在香港電影圈有「金鉸剪」美譽，曾膺香港電影金像獎、台灣金馬獎、亞太影展的最佳剪接獎。

第四十屆香港電影金像獎

第四十屆香港電影金像獎提名名單

－－－－－－－－

最佳電影提名:

1. 怒火

2. 梅艷芳

3. 智齒

4. 媽媽的神奇小子

5. 濁水漂流

最佳導演提名:

1. 文念中 (好好拍電影)

2. 陳木勝 (怒火)

3. 梁樂民 (梅艷芳)

4. 鄭保瑞 (智齒)

5. 陳可辛 (奪冠)

最佳編劇提名:

1. 章彥琦、何肇康、李浩田、凌偉駿 (一秒拳王)

2. 何靜怡、林家棟 (殺出個黃昏)

3. 歐健兒、岑君茜 (智齒)

4. 尹志文、盧文駿 (媽媽的神奇小子)

5. 李駿碩 (濁水漂流)

最佳男主角提名:

1. 林家棟 (手捲煙)

2. 謝賢 (殺出個黃昏)

3. 林家棟 (智齒)

4. 梁仲恆 (媽媽的神奇小子)

5. 吳鎮宇 (濁水漂流)

最佳女主角提名:

1. 周秀娜 (馬達‧蓮娜)

2. 王丹妮 (梅艷芳)

3. 劉雅瑟 (智齒)

4. 吳君如 (媽媽的神奇小子)

5. 鞏俐 (奪冠)

最佳男配角提名:

1. 古天樂 (梅艷芳)

2. 林雪 (殺出個黃昏)

3. 馮皓揚 (媽媽的神奇小子)

4. 柯煒林 (濁水漂流)

5. 謝君豪 (濁水漂流)

最佳女配角提名:

1. 鮑起靜 (除暴)

2. 廖子妤 (梅艷芳)

3. 鍾雪瑩 (殺出個黃昏)

4. 廖子妤 (智齒)

5. 白浪 (奪冠)

6. 李麗珍 (濁水漂流)

最佳新演員提名:

1. 王丹妮（梅艷芳）

2. 鍾雪瑩（殺出個黃昏）

3. 梁仲恆（媽媽的神奇小子）

4. 馮皓揚（媽媽的神奇小子）

5. 柯煒林（濁水漂流）

最佳攝影提名:

1. 劉子健 (手捲煙)

2. 馮遠文 (怒火)

3. 潘耀明 (梅艷芳)

4. 杜可風、蔡高比 (第一爐香)

5. 鄭兆強 (智齒)

最佳剪接提名名單:

1. 張叔平、盧煒麟 (手捲煙)

2. 鍾煒釗 (拆彈專家2)

3. 麥子善、李點石、何永禕 (長津湖)

4. 彭正熙 (怒火)

5. David Richardson (智齒)

最佳美術指導提名:

1. 張兆康、姚漢文 (手捲煙)

2. 黃炳耀 (梅艷芳)

3. 趙海 (第一爐香)

4. 麥國強、王慧茵 (智齒)

5. 潘燚森 (濁水漂流)

最佳服裝造型設計提名 :

1. 張兆康、陳子晴 (手捲煙)

2. 吳寶玲 (真‧三國無雙)

3. 吳里璐、葉嘉茵 (梅艷芳)

4. 和田惠美 (第一爐香)

5. 余家安、葉嘉茵 (智齒)

最佳動作設計提名:

1. 梁博恩 (一秒拳王)

2. 鄧瑞華 (手捲煙)

3. 李忠志 (拆彈專家2)

4. 甄子丹、谷軒昭、谷垣健治、 李忠志 (怒火)

5. 黃偉亮 (智齒)

最佳原創電影音樂提名:

1. 趙增熹、張人傑 (梅艷芳)

2. 坂本龍一 (第一爐香)

3. 川井憲次 (智齒)

4. 戴偉 (媽媽的神奇小子)

5. 黃衍仁 (濁水漂流)

最佳原創電影歌曲提名:

1. 時間的初衷 (一秒拳王)

作曲、主唱：周國賢、恆仔@ToNick 填詞：鄭敏

2. 歡迎嚟到呢座城市 (狂舞派3)

作曲：戴偉、霍嘉豪 填詞：霍嘉豪、阿弗、陳心遙

主唱：霍嘉豪、阿弗、劉敬雯、Jan Curious、

Kids Choir-戴天信、戴菲然、范芯堯、李寶瑜、莊冬晴

3. 對峙 (怒火)

作曲、主唱：謝霆鋒 填詞：喬星

4. 神奇之路 (媽媽的神奇小子)

作曲：戴偉 填詞：陳心遙 主唱：柳應廷

5. 濁水漂流 (濁水漂流)

作曲、填詞、主唱：黃衍仁

最佳音響效果提名:

1. 聶基榮、葉兆基 (拆彈專家2)

2. 王丹戎、Steve Burgess、尹杰 (長津湖)

3. 李耀強、姚俊軒、Kaikangwol Rungsakorn、 游國樑 (怒火)

4. 杜篤之、吳書瑤 (梅艷芳)

5. Nopawat Likitwong (智齒)

最佳視覺效果提名:

1. 余國亮、林嘉樂、徐德彪、何家全

(拆彈專家2)

2. 徐克、楊文傑、王磊 (長津湖)

3. 梁偉民、林洪峯、刁璟瑋、洪敏詩 (怒火)

4. 余國亮、林嘉樂、梁偉民、洪敏詩 (梅艷芳)

5. 林嘉樂、何文洛、刁璟瑋 (智齒)

新晉導演提名:

1. 趙善恒（一秒拳王）

2. 陳健朗（手捲煙）

3. 文念中（好好拍電影）

4. 劉浩良（除暴）

5. 李駿碩（濁水漂流）

最佳亞洲華語電影提名:

1. 月老 （按此重溫月老柯震東宋芸樺CP專訪）

2. 美國女孩

3. 消失的情人節

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載