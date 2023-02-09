給十九歲的我｜事隔14年發聲 2009年紀錄片《KJ音樂人生》主角黃家正爆導演張經緯無視訴求

紀錄片《給十九歲的我》連日來引起爭議，事件觸發起2009年香港另一紀錄片《KJ音樂人生》主角黃家正在社交平台撰文回應。《KJ音樂人生》由張經緯執導，拍攝長達6年，紀錄了香港音樂天才黃家正的成長過程。當時此片上映時獲極佳口碑，更在《第46屆金馬獎》中奪得最佳紀錄片、最佳剪輯及最佳音效。然而，黃家正在文中指出，當時曾表明拒絕拍攝，更多次反對導演把家事放進紀錄片內，事件對他和家人造成傷害。就今次《給十九歲的我》的事件，他認為比起任何人更具發言權。

一度拒絕拍攝

《KJ音樂人生》記錄了黃家正由11歲至17歲，就讀拔萃男書院的生活點滴，以及到外國演奏的成長歷程。紀錄片同時描述恩師羅乃新對他的啟迪，刻劃同學及兄妹間的矛盾，還有父子從關愛到咬牙切齒之情。黃家正昨日在其社交專頁寫下近萬字長文，憶述當年的拍攝情況。他指因為當時與父親關係不好，正值家庭關係緊張之時，曾經拒絕拍攝，但由於導演的誠意，最後答應和接受訪問。

當完成訪問後，黃家正向導演表明不想某些拍攝片段加進片中，認為會傷害到他與家人的關係。雖然導演及在場人士均答應，但沒料到後來從友人口中得知，紀錄片中有那段不想曝光的片段，於是多次與導演聯絡，表明不想家事在片中出現，然而對方回覆只佔很小一部分，亦拒絕讓他看已剪輯的片段，就算電影上畫時，他也沒有看過官方版本。

黃家正其後再跟導演表明，如果片段公開，後果是「一發不可收拾，不能走回頭。我將會無家可歸，沒有錢讀書。」而對方則回應︰「喂！好喇喎！黃家正，你估我宜家好得閒同你磨呀？我覺得你同你老竇嘅關係，點都係時候應該有個了結囉。」