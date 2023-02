給十九歲的我｜事隔14年發聲 2009年紀錄片《KJ音樂人生》主角黃家正爆導演張經緯無視訴求

母校播特別場未獲通知

黃家正表示曾向不同相關人士,甚至尋求法律背景人士幫忙施壓,但導演「無動於衷」,而他亦未有參與任何宣傳,「咁套戲出咗,對我有乜影響?我的預言成真。有三年,我整個屋企家破人亡,無家可歸。」他認為導演的成功是「不惜一切at the expense of my clearly expressed wishes, 想自己的作品每一個位也剪輯到他心目中的最好。」黃家正又提到,當年電影在母校播出特別場,他卻沒有收到任何通知,最後他直接到學校做「我的紀錄片特別放映場嘅特別神秘嘉賓」,當時他與導演和監製完全零交流。他坦言,當年只想盡能力阻止電影播放他的家事,但未能成功,只好沉默的獨自面對,多年也沒有去要求導演補償或道歉,是對導演和片商仁至義盡,他亦努力去跟家人修補關係。