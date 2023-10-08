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娛樂
2023-10-08 15:31:07

群星拱照R&B天王Drake 推新專輯衛冕流量王寶座

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Drake最新專輯《For All the Dogs》，在在Spotify上架僅1天，已獲1.09億點撃率。

加拿大R&B天王Drake，最新專輯《For All the Dogs》終於發布。這張擁有23首歌曲時長接近90分鐘的唱片，在兩大串流平台SpotifyApple Music，獲得極高播放量(Spotify上架僅1天，已獲1.09億點撃率)，證明他仍新世代是流量之王。

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《For All the Dogs》請來多位紅星助陣。

 

For All the Dogs》未發布之前，樂迷都擔心Drake「回塘」，因為去年他與21 Savage合作的可悲歌曲《Her Loss》，出現令人遺憾的歌詞轉變，當時在裝網上掀起一片爭，更有fans指責Drake歌詞變得粗鄙和自以為是。但隨著歌曲《IDGAF》、《Bahamas Promises》、《8am in Charlotte》等歌曲響起，忠實歌迷的擔憂盡掃而空，他的歌曲仍是那麼具夢幻質感，讓人想起Drake過往最迷人的歌曲。

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Drake新碟《For All the Dogs》回歸擅長的Hip Hop和R&B曲風。

此外，這張專輯中Drake請來的嘉賓，表現比他更出色，當中包括Snoop Dogg於《7969》、Sade於《BBL Love》、SZA在《Slime You Out》，以及J ColePARTYNEXTDOOR在《Members Only》中，都有亮眼表現。其5歲的兒子Adonis，亦有在歌曲《Daylight》中獻聱。至於音樂風格，Drake在《For All the Dogs》中，回歸到更加傳統的RapR&B，並展現出更多的個人情感和故事性，這些曲目都值得聽眾們去欣賞和品味。

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Drake 是新世代流量天王，每有新作推出，均惹來網上輪戰。

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