群星拱照R&B天王Drake 推新專輯衛冕流量王寶座

Drake最新專輯《For All the Dogs》,在在Spotify上架僅1天,已獲1.09億點撃率。

加拿大R&B天王Drake,最新專輯《For All the Dogs》終於發布。這張擁有23首歌曲時長接近90分鐘的唱片,在兩大串流平台Spotify和Apple Music,獲得極高播放量(在Spotify上架僅1天,已獲1.09億點撃率),證明他仍新世代是流量之王。

《For All the Dogs》請來多位紅星助陣。

《For All the Dogs》未發布之前,樂迷都擔心Drake「回塘」,因為去年他與21 Savage合作的可悲歌曲《Her Loss》,出現令人遺憾的歌詞轉變,當時在裝網上掀起一片爭,更有fans指責Drake歌詞變得粗鄙和自以為是。但隨著歌曲《IDGAF》、《Bahamas Promises》、《8am in Charlotte》等歌曲響起,忠實歌迷的擔憂盡掃而空,他的歌曲仍是那麼具夢幻質感,讓人想起Drake過往最迷人的歌曲。