英女王逝世｜影后海倫美雲 碧咸夫婦留言哀悼 Netflix叫停《王冠》第6季拍攝

英女王伊利沙伯二世於當地時間8日駕崩，享年96歲。英女王一生曾多次成為劇集及電影題材，除了Netflix大熱劇《王冠》（The Crown）系列外，77歲英國著名女星海倫美雲（Helen Mirren），亦曾在2006年電影《英女皇》（The Queen）中飾演伊利沙伯二世，翌年更奪得奧斯卡金像影后，海倫美雲得悉噩耗後也在第一時間發文哀悼。

海倫美雲演女王奪影后

海倫美雲在IG發文，並貼上伊利沙伯二世的黑白照，她哀痛地說很榮幸有機會飾演英女王，並寫：「我們哀悼的是一位女性，無論她是否戴了王冠，都已經是高貴的典範。」海倫美雲當年獲得奧斯卡影后時，曾在台上感性地說：「我尊敬她果斷與始終如一，我也要向她致敬，沒有她，我不可能站上這個舞台。」