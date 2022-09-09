英女王逝世｜影后海倫美雲 碧咸夫婦留言哀悼 Netflix叫停《王冠》第6季拍攝

英女王伊利沙伯二世於當地時間8日駕崩，享年96歲。英女王一生曾多次成為劇集及電影題材，除了Netflix大熱劇《王冠》（The Crown）系列外，77歲英國著名女星海倫美雲（Helen Mirren），亦曾在2006年電影《英女皇》（The Queen）中飾演伊利沙伯二世，翌年更奪得奧斯卡金像影后，海倫美雲得悉噩耗後也在第一時間發文哀悼。
海倫美雲演女王奪影后
海倫美雲在IG發文，並貼上伊利沙伯二世的黑白照，她哀痛地說很榮幸有機會飾演英女王，並寫：「我們哀悼的是一位女性，無論她是否戴了王冠，都已經是高貴的典範。」海倫美雲當年獲得奧斯卡影后時，曾在台上感性地說：「我尊敬她果斷與始終如一，我也要向她致敬，沒有她，我不可能站上這個舞台。」
英國名人留言致哀
世界各地名人也有悼念英王女，英國「萬人迷」碧咸（David Beckham）與太太Victoria各自在社交平台發文致哀，碧咸大讚英女王具領導能力，並表示：「直到最後的日子，她仍尊嚴和優雅地為國家服務。」至於75歲的艾頓莊（Elton John）透過Facebook寫：「聽到女王去世的消息，我深感悲痛。從我還是個小孩的時候起到今天，已經是我人生很重要的一部份…」年屆80歲的披頭四主音保羅麥卡尼（Paul McCartney），也在Facebook專頁表示：「天佑女王伊利沙伯二世，願她安息。」此外，丹尼爾基克（Daniel Craig）於2012年以「占士邦」姿態參與奧運開幕短片，當時有幸跟英女王同框，他留言指：「我跟很多人一樣，為今天的消息深感悲傷。」至於英國經典角色柏靈頓小熊，也在官方平台上悼念英女王。
《王冠》最後一季停拍
另外，Netflix把英女王一生拍成6季劇集《王冠》，目前已推出4季，第5季將於本年11月上架，而第6季原本即將開拍，不過擔任統籌的Peter Morgan發聲明表示，將會暫停拍攝以示尊重。