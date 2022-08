自從華納兄弟與Discovery合併後,內部出現大混亂。先有多部超英作品取消製作及上映,現時再有兩部電影延遲上映。華納今日宣布,原定今年底上映的《沙贊2》(Shazam! Fury of the Gods),延遲至明年3月17日上映。明年3月上映的《水行俠2》(Aquaman and the Lost Kingdom),則改為明年12月25日上映。影評人猜測,《沙贊2》延遲上映是避免與大片《阿凡達》續集《Avatar:The Way of Water》碰硬。