現年67歲的蘇施黃早前突然在社交網自爆患上了大腸癌第三期,並接受了切割手術,不過蘇施黃依然積極面對,保持心境開朗。今日(4日) 蘇施黃在其社交網發文,表示正在接受第一次化療,見她精神不錯,更有餵口吃了焗豬扒飯,她寫道:「入咗港怡醫院預備做第一次化療,食個焗豬扒飯振奮吓心情先。

曾路得send 比我 “A cheerful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones.”(一顆快樂的心是良藥,但一個破碎的精神會使骨頭枯竭。)」不少網民都紛紛留言為她打氣。