袁劍偉曾慶宏出席威尼斯國際電影節 盼締造合拍機遇

文創產業發展處(文創處)早前和香港電影發展局率領業界代表團成員,包括《死因無可疑》《盜月者》導演袁劍偉、《非分熟女》《世外》監製楊寶文,以及兩名香港電影發展局委員——《過時.過節》導演曾慶宏和資深電視及電影製作人黃培達,一起出席第81屆威尼斯國際電影節與歐洲電影業界代表團交流,進一步為香港電影的海外市場鋪路。。

整個交流活動由8月31日至9月2日為期三日,當中楊寶文更出席由Cinecitta於威尼斯國際影展市場舉辦、以「There’s More Than One Way to Finance an Independent Film」為題的座談會,並擔任主講嘉賓之一,與其他來自歐美的電影人分享獨立電影的創作機遇和融資方法,楊寶文對於這次行程表示難忘:「這是一次精彩的體驗!有機會集中與歐洲製作人討論合作,效果不錯!」