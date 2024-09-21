袁劍偉曾慶宏出席威尼斯國際電影節 盼締造合拍機遇

整個交流活動由8月31日至9月2日為期三日，當中楊寶文更出席由Cinecitta於威尼斯國際影展市場舉辦、以「There’s More Than One Way to Finance an Independent Film」為題的座談會，並擔任主講嘉賓之一，與其他來自歐美的電影人分享獨立電影的創作機遇和融資方法，楊寶文對於這次行程表示難忘：「這是一次精彩的體驗！有機會集中與歐洲製作人討論合作，效果不錯！」

除了出席影展舉辦的座談會活動外，文創處亦舉辦了早餐會，推廣歐亞文化交流電影製作資助計劃(歐亞計劃)，希望在11月22日截止前吸納更多申請。首次到威尼斯國際影展的袁劍偉導演，能藉此機會與歐洲電影人交流，表示這次機會實在難能可貴：「能和歐洲各國電影人見面，交換電影製作心得，尋找合作機會，是影展星光背後的珍貴實務。」而新晉導演曾慶宏表示非常興奮：「這次參與影展實在有效地拓展國際影人網絡，有助締造合拍機遇。」資黃培達表示獲益良多：「這次能充分體驗大型國際影展的節目安排及配套，可以接觸不同地區的製作人。」