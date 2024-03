許冠傑演唱會2024｜歌神許冠傑個唱開鑼 中氣十足唱足三小時

向黃霑及李小龍致敬

今年適逢「霑叔」黃霑逝世20年,在致敬環節開始前,舞台上方螢光幕播出霑叔談及創作《滄海一聲笑》的歷程以及他和Sam在錄音室時的趣事。Sam其後出場唱出由霑叔包辦曲、詞的《舊夢不須記》。之後在獻唱由他撰寫歌詞,詞意受霑叔啟發的《紫信箋》時,霑叔女兒黃宇詩在音樂間奏時驚喜現身,獨白徐志摩的經典詩句,為這首歌添上更多離愁別緒的味道。Sam接下來介紹:「有華人的地方就會聽過這首歌,也是我唯一一套古裝電影的主題曲,你們知道是哪首歌嗎?今個月是霑叔生日,所以我會和他隔空對唱這首很澎湃的《滄海一聲笑》。現在我找一些華山小師弟和我一起表演此歌。」接着Sam和30位穿着練功裝的香港兒童合唱團小朋友合唱。Sam緊接向他的另一位偶像,一代武神——李小龍致敬,豪氣唱出《男兒漢》、《做個自由人》以表他對李小龍的尊敬。獻唱《做個自由人》時,他和一眾舞蹈員在舞台上揮動雙截棍,場面十分震撼。

許冠文登場重温《雙星報喜》

換場時,螢光幕上播放昔日《雙星報喜》的經典片段,全場觀眾彷如穿越時光隧道。緊接着許冠文(Michael)登場,他先問現場觀眾,有誰看過剛才播放那齣50年前的《雙星報喜》? Michael指:「我有一個歌星夢,其實很想做歌手。怎知道打算去報名參加《中年好聲音》時,卻被嫌棄我年紀大!」他指對方回覆:「聯合國對中年的定義,只到70歲!」因此他只能參加「老年好聲音」。Michael又提到在《雙星報喜》播放最後一集時,Sam曾提及很擔心在這個節目播畢後,觀眾會否仍喜歡聽他唱歌。所以當時Sam挑選了《Will you still love me tomorrow?》一曲,以歌聲向觀眾發問:「明天你們會否依然愛我?」他說Sam應該發夢也猜不到,50年後大家依然那麼愛他!Sam其後和姪兒許思維登場,與Michael在台上合唱《Will you still love me tomorrow?》和《有酒今朝醉》。二人退場後,Sam選唱了《時光倒流》,表達對現在正撫養及已逝世的愛犬們的 思念和愛,更感性表示希望離世愛犬在彩虹橋的另一邊聽着。接着唱起《交織千個心》時表示這幾年世界很多戰爭、生靈塗炭,希望大家可以把手機燈亮起, 每一盞燈都代表一份愛,為世界送上祝福。其後在表演完《鐵塔凌雲》後,他唱出改編自樂隊The Beatles《In my life》的廣東話版本《驀然感恩》,感謝音樂帶給他的一切以及感謝歌迷來臨。