許冠傑演唱會2024｜歌神許冠傑個唱開鑼 中氣十足唱足三小時

一連三場「許冠傑最緊要好玩演唱會2024」昨晚(30日)於紅館舉行首場，全場爆滿。顧紀筠、葉童、陳淑芬、小美、陳國熹、劉家豪、梅小青、譚耀文等均是座上客。 電影金曲開場 演唱會先由許冠傑(Sam)連同他的兒子許懷欣 (Ryan)、許懷谷 (Scott)、徒弟兼契仔林宏龍 (Justin)，一起從升降台登場，並以演唱會主題曲《最緊要好玩》揭開序幕。緊接帶來兩首同屬電影經典而且節拍強勁的《最住拍檔》和《賣身契》， 炒熱現場氣氛。 三首快歌完結後，Sam讚嘆說：「嘩，今晚好熱鬧呀，畀啲反應嚟聽下先！」又問觀眾：「有邊啲朋友上年有嚟睇我演唱會？」他又指：「今晚我哋口號係最緊要好玩，所以今晚有排玩，不過都要睇大家玩唔玩得！上年萬人大合唱嗰個畫面一直喺我腦海入面！」他接着介紹下一首歌時，指他最近可能因為年紀漸大，開始欣賞古典音樂，尤其是俄國音樂大師柴可夫斯基的作品，其代表作《第一號鋼琴協奏曲》，旋律優美得一聽就會「毛管戙」，絕對是聽出耳油。因此 Sam特別為此曲填上廣東話歌詞， 並將此版本命名為《今宵歌唱》。接下來就來到與歌迷合唱的環節，Sam 先後與幸運觀眾合唱了《沉默是金》和《半斤八両》。

帶領香港兒童合唱團登場 Sam之後換上另一套由香港著名時裝造型師陳華國設計的服裝，和「香港兒童合唱團」的 100 位小朋友合唱了《大家跟住唱》、《氹氹轉》、《每事問》和《學生歌》。 這些歌曲經重新編寫後，在一眾童聲和唱下，別有一番感覺，讓觀眾彷彿一起回到了學生年代。Sam 接着繞場一周，邊行邊唱了組曲包括《飲勝》、《陽光》和 《應該要自愛》，與觀眾握手及近距離接觸，又貼心為他們送上小禮物。 世界口琴冠軍李俊樂伴奏 下一個環節有世界口琴冠軍李俊樂(Gordon)登場，在台上表演一段口琴獨奏。 其後Sam便在 Gordon的伴奏下獻唱了《父母恩》，舞台上方螢光幕同時展示了多張他與父母及三位兄長的珍藏合照，非常溫馨又感動。Sam在介紹下一首歌曲《未肯放棄》時，說自己很少唱以下這首歌，好像完全沒有唱過，這首歌是由小美填詞， 她這晚也有來紅館，並邀請她起立接受觀眾掌聲致意。在Gordon的伴奏下，Sam 接着還唱了《Streets of London》。緊接着的是《是雨？是淚？》和全場大合唱的 《難忘您》。

向黃霑及李小龍致敬 今年適逢「霑叔」黃霑逝世20年，在致敬環節開始前，舞台上方螢光幕播出霑叔談及創作《滄海一聲笑》的歷程以及他和Sam在錄音室時的趣事。Sam其後出場唱出由霑叔包辦曲、詞的《舊夢不須記》。之後在獻唱由他撰寫歌詞，詞意受霑叔啟發的《紫信箋》時，霑叔女兒黃宇詩在音樂間奏時驚喜現身，獨白徐志摩的經典詩句，為這首歌添上更多離愁別緒的味道。Sam接下來介紹：「有華人的地方就會聽過這首歌，也是我唯一一套古裝電影的主題曲，你們知道是哪首歌嗎？今個月是霑叔生日，所以我會和他隔空對唱這首很澎湃的《滄海一聲笑》。現在我找一些華山小師弟和我一起表演此歌。」接着Sam和30位穿着練功裝的香港兒童合唱團小朋友合唱。Sam緊接向他的另一位偶像，一代武神——李小龍致敬，豪氣唱出《男兒漢》、《做個自由人》以表他對李小龍的尊敬。獻唱《做個自由人》時，他和一眾舞蹈員在舞台上揮動雙截棍，場面十分震撼。 許冠文登場重温《雙星報喜》 換場時，螢光幕上播放昔日《雙星報喜》的經典片段，全場觀眾彷如穿越時光隧道。緊接着許冠文(Michael)登場，他先問現場觀眾，有誰看過剛才播放那齣50年前的《雙星報喜》? Michael指：「我有一個歌星夢，其實很想做歌手。怎知道打算去報名參加《中年好聲音》時，卻被嫌棄我年紀大！」他指對方回覆：「聯合國對中年的定義，只到70歲！」因此他只能參加「老年好聲音」。Michael又提到在《雙星報喜》播放最後一集時，Sam曾提及很擔心在這個節目播畢後，觀眾會否仍喜歡聽他唱歌。所以當時Sam挑選了《Will you still love me tomorrow？》一曲，以歌聲向觀眾發問：「明天你們會否依然愛我？」他說Sam應該發夢也猜不到，50年後大家依然那麼愛他！Sam其後和姪兒許思維登場，與Michael在台上合唱《Will you still love me tomorrow?》和《有酒今朝醉》。二人退場後，Sam選唱了《時光倒流》，表達對現在正撫養及已逝世的愛犬們的 思念和愛，更感性表示希望離世愛犬在彩虹橋的另一邊聽着。接着唱起《交織千個心》時表示這幾年世界很多戰爭、生靈塗炭，希望大家可以把手機燈亮起， 每一盞燈都代表一份愛，為世界送上祝福。其後在表演完《鐵塔凌雲》後，他唱出改編自樂隊The Beatles《In my life》的廣東話版本《驀然感恩》，感謝音樂帶給他的一切以及感謝歌迷來臨。