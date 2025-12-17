譚俊彥參觀流動茶館 遇見「Man姐」廣告即打卡

視帝譚俊彥(Shaun)近日參觀東方樹葉的流動茶館，適逢Shaun與佘詩曼主演的台慶劇《新聞女王2》剛大結局，收視亦贏盡口碑，飾演「陳子傑」的他，甫見車身上的舊愛「Man姐」佘詩曼廣告即打卡，又賣口乖讚阿佘廣告仙氣十足。

東方樹葉將於明日起至12月30日，流動茶館在港九新界多個熱門地區進行「東方樹葉免費派茶」活動。前往參觀的Shaun，大方分享跟阿佘拍攝《新聞女王2》的趣事：「我記得阿傑跟Man姐有一場小插曲，是要分享東方樹葉不同口味的無糖茶，其實阿傑飲的茶是Man姐幫他選的，哈哈！如果調轉由我幫Man姐揀茶，我會覺得她像黑烏龍，硬淨堅強；阿傑則似青柑普洱，入口陳醇糯滑，茶香撲鼻，而阿佘本人則以茉莉花茶，氣質清新。」