譚俊彥參觀流動茶館 遇見「Man姐」廣告即打卡

視帝譚俊彥(Shaun)近日參觀東方樹葉的流動茶館，適逢Shaun與佘詩曼主演的台慶劇《新聞女王2》剛大結局，收視亦贏盡口碑，飾演「陳子傑」的他，甫見車身上的舊愛「Man姐」佘詩曼廣告即打卡，又賣口乖讚阿佘廣告仙氣十足。
東方樹葉將於明日起至12月30日，流動茶館在港九新界多個熱門地區進行「東方樹葉免費派茶」活動。前往參觀的Shaun，大方分享跟阿佘拍攝《新聞女王2》的趣事：「我記得阿傑跟Man姐有一場小插曲，是要分享東方樹葉不同口味的無糖茶，其實阿傑飲的茶是Man姐幫他選的，哈哈！如果調轉由我幫Man姐揀茶，我會覺得她像黑烏龍，硬淨堅強；阿傑則似青柑普洱，入口陳醇糯滑，茶香撲鼻，而阿佘本人則以茉莉花茶，氣質清新。」
Shaun直認因為爸爸狄龍，從小耳濡目染，培育出茶痴基因，所以首次與東方樹葉合作相當興奮，「爸爸向來鍾情中國傳統文化，一直喜歡品茶，有次爸爸來我家作客時想喝熱茶，但家中的茶葉恰巧用完，於是我便將東方樹葉的青柑普洱坐暖，他喝罷還盛讚茶香撲鼻，詢問我在哪裡買到如此優質的茶葉呢。」Shaun指品茶對譚家有一個深層意義，代表一家人齊齊整整坐下來談天說地、共敍天倫的時光，所以我從小到大都有品茗的習慣，亦有將這個傳統傳承給下一代。」
至於早前在台慶表演《葡萄成熟時》，成為網絡一時熱話，Shaun承諾會檢討不足，並在社交網站發文說：「人生就係咁，可能我哋好投入，出到嚟個效果不似預期，不過我都好珍惜呢一次同呢一班年輕人合作嘅機會，吸取經驗後就會檢討自己，然後下一次做得更加好！我唔會放棄唱Live，但係我會更加小心咁去選擇一首我自己可以handle得更加好嘅歌，加油！」Shaun又以茶喻人生自勉：「人生如茶，將來回望便成了回甘的味道，經一事長一智，下次上台唱歌前一定要喝東方樹葉的無糖茶潤喉，順便醒腦提神。」
作為「廿四孝老公」與「廿四孝嗲哋」的 Shaun，坦言會將東方樹葉帶回家與太太與小朋友分享，同時亦會將品茶的知識分享給小朋友們，希望能將中國茶的「美學」傳承下去。他說：「今日親自了解過東方樹葉的歷史和品茶技巧後發現中國茶文化實在博大精深，希望有機會親身帶小朋友再來品茶，將中國茶文化教育給下一代同時作為一家大小親子活動。」