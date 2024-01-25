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娛樂
2024-01-25 11:17:49

鄭明心New相隔半年再訪港 遊中環預祝31歲生日

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鄭明心New相隔半年再訪港 遊中環預祝31歲生日

泰國人氣男星New獲品牌特別邀請親臨香港出席活動。

泰國人氣男星New Thitipoom（鄭明心）昨日再抵香港，為慶祝MCM「LOVE TO THE MOON AND BACK」期間限定店開幕，今日下午1時半現身尖沙咀海港城港威商場大堂，聯同周秀娜（Chrissie）、本地女子組合COLLAR成員許軼（Day）、樂壇生力軍歸綽嶢（Nancy）、張天穎（Jaime）一同出席活動，親身演繹最新春夏系列。
 
New屬BL劇界紅人，代表作有夥拍Tay（Tawan Vihokratana）的人氣劇《深藍之吻》，近期兩人再合體以「TayNew」配搭主演熱播新劇《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師(泰國版)》(Cherry Magic)，下周二滿31歲的New，今次獲品牌特別邀請親臨香港，昨天抵埗即到中環觀光，晚上更獲工作人員預祝生日。其實去年New已兩度訪港，先在4月偕Tay一同舉行粉絲見面會，之後7月再單拖到香港出席泰國品牌活動，時隔半年，New又再到香港吸金。

New昨日孭MCM背囊啟程來港。 New獲工作人員預祝生日。 New下周二滿31歲生日。
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