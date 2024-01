鄭明心New相隔半年再訪港 遊中環預祝31歲生日

泰國人氣男星New Thitipoom(鄭明心)昨日再抵香港,為慶祝MCM「LOVE TO THE MOON AND BACK」期間限定店開幕,今日下午1時半現身尖沙咀海港城港威商場大堂,聯同周秀娜(Chrissie)、本地女子組合COLLAR成員許軼(Day)、樂壇生力軍歸綽嶢(Nancy)、張天穎(Jaime)一同出席活動,親身演繹最新春夏系列。



New屬BL劇界紅人,代表作有夥拍Tay(Tawan Vihokratana)的人氣劇《深藍之吻》,近期兩人再合體以「TayNew」配搭主演熱播新劇《如果30歲還是處男,似乎就能成為魔法師(泰國版)》(Cherry Magic),下周二滿31歲的New,今次獲品牌特別邀請親臨香港,昨天抵埗即到中環觀光,晚上更獲工作人員預祝生日。其實去年New已兩度訪港,先在4月偕Tay一同舉行粉絲見面會,之後7月再單拖到香港出席泰國品牌活動,時隔半年,New又再到香港吸金。