金像獎2023｜Edan呂爵安難以置信獲兩項提名 周漢寧多謝張艾嘉教導

MIRROR成員呂爵安（Edan）憑《闔家辣》及《過時．過節》入圍最佳新演員，他在IG轉載電影照片，先在《闔家辣》的個人海報上留言「omgggg」，而在《過時．過節》的海報上則留下「This is crazy！」難掩其興奮心情。
與Edan角逐新演員獎的還有《燈火闌珊》的周漢寧，他表示︰「很感激《燈火闌珊》的大家，整個拍攝過程當中，很幸運有你們的照顧。多謝導演和監製的信任，讓我在戲中擔當Leo這個角色。還有張姐，親愛的張姐，教了我許多許多，並讓我感受到做戲和創作的快樂。」他亦多謝投票給他的電影人，坦言這個提名對他來說是很大的鼓舞，亦多謝兩位經理人Helena和Stephanie，一路上為他操心，還有幫助他、照顧他及支持他的人，想親口向每位說一聲多謝。
周漢寧又稱會回家食飯慶祝，並謂︰「消息公佈之後媽媽在一秒鐘內就打電話給我，很久沒聽到媽媽的語氣如此快樂，雀躍得像小女孩，我才真切發覺自己一路以來令她擔心良久了。」
《正義迴廊》導演何爵天：感謝大家厚愛
另外，何爵天憑《正義迴廊》角逐「最佳導演」和「新晉導演」，該片同時入圍「最佳電影」，他說︰「多謝大家對《正義迴廊》嘅厚愛！完全無諗過會有咁多提名（16項），更加無諗過會同時獲得最佳導演及新晉導演提名，真係好難得！多謝所有工作人員，演員，最最最多謝嘅係翁子光！」
《白日青春》導演劉國瑞則獲「最佳編劇」及「新晉導演」提名，他說︰「我所擁有關於電影創作的知識和想法，都是香港這座城市帶給我的。可以得到香港電影金像獎的肯定，提名新晉導演及最佳編劇，對我來說是個莫大的榮幸。作為一個移民，我把自己在香港十幾年的感受都放進這個電影裡。希望《白日青春》公映時，香港觀眾可以支持這個描述異鄉人的電影。」
《窄路微塵》監製：希望團隊才華被肯定
《窄路微塵》亦入圍多過幕後獎項，包括「最佳電影」、「最佳導演」、「新晉導演」、「最佳原創電影音樂」。導演林森說：「好感恩《窄路微塵》能夠得到那麼多金像獎提名，感激大家對我們創作團隊的肯定，提名公佈的那一刻，腦海裡忽然又閃起像人生走馬燈一般回放我從學習電影開始，到這兩、三年疫情時間創作《窄路微塵》時的點滴，感激一路在我創作生涯遇上的每一個朋友、伙伴，希望將這份喜悅跟各位香港人一起分享！一起加油！」
《窄路微塵》監製文佩卿謂： 「好開心繼濁水漂流後再次帶住團隊打入金像獎，呢6年嚟mm2新晉導演計劃終於有少少成果，但希望今年唔好好似濁水漂流咁再食白果，團隊雖然仲係業界嘅新人，但都希望佢哋嘅才華可以被肯定。」而主唱黃衍仁表示非常開心可以被選入圍，他說︰「多謝金像獎，多謝觀眾喜歡，感動能夠被細聽。希望可以繼續同多啲觀眾分享呢部電影。」