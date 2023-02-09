金像獎2023｜Edan呂爵安難以置信獲兩項提名 周漢寧多謝張艾嘉教導

MIRROR成員呂爵安（Edan）憑《闔家辣》及《過時．過節》入圍最佳新演員，他在IG轉載電影照片，先在《闔家辣》的個人海報上留言「omgggg」，而在《過時．過節》的海報上則留下「This is crazy！」難掩其興奮心情。

與Edan角逐新演員獎的還有《燈火闌珊》的周漢寧，他表示︰「很感激《燈火闌珊》的大家，整個拍攝過程當中，很幸運有你們的照顧。多謝導演和監製的信任，讓我在戲中擔當Leo這個角色。還有張姐，親愛的張姐，教了我許多許多，並讓我感受到做戲和創作的快樂。」他亦多謝投票給他的電影人，坦言這個提名對他來說是很大的鼓舞，亦多謝兩位經理人Helena和Stephanie，一路上為他操心，還有幫助他、照顧他及支持他的人，想親口向每位說一聲多謝。

周漢寧又稱會回家食飯慶祝，並謂︰「消息公佈之後媽媽在一秒鐘內就打電話給我，很久沒聽到媽媽的語氣如此快樂，雀躍得像小女孩，我才真切發覺自己一路以來令她擔心良久了。」