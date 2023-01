MIRROR紅館演唱會受重傷的舞蹈員阿Mo李啟言,於下個月第二周進入另一階段療程,他的父親李盛林牧師在代禱信中透露,阿Mo的心願是「將要重新學走路」,並指他於上周終於可以回家數小時。

So Ching在其IG除了轉發代禱信的內容,更上載她與阿Mo的愛貓窩兒,貼近其手撒嬌的照片,她以英文留言說︰「It's been half a year!We can't lose hope!Still waiting!(半年了﹗我們不能失去希望,還在等待。)」