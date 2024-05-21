陳健安以獨角造型突擊宣傳新歌 與百位歌迷逐一手拖手談心

陳健安早前推出新歌《戀愛腦之死》，並在歌曲MV化身獨角戀愛腦妖怪造型，不少「族人」(安仔歌迷的稱號)對他的「獨角」造型情有獨鍾， 安仔昨日突發在個人社交帳戶發布即日下午現身銅鑼灣派福利，逾百歌迷立即聞而至，現場人頭湧湧，安仔亦再次請來特技化妝師，還原其獨角妝與歌迷近距離見面。

每位歌迷分半鐘 陳健安表示，「今日嚟到銅鑼灣同喜歡我嘅人傾吓偈，因為平日好少機會可以一對一同歌迷或者愛我嘅人傾偈，通常都係我出活動見到，同我講拜拜、收佢哋嘅禮物，聽到佢哋講『我好鍾意你呀』，但今日落嚟銅鑼灣，就可以多少少時間傾偈，同埋今早再搵特技化妝師整番MV嘅妖怪角造型，等大家可以留念。」 獲派籌歌迷可享有一分半鐘的談心時間，對話內容層出不窮，從減肥、旅遊講到打機都有，甚至有人代海外朋友來見安仔一面，甫坐下便馬上致電利用視像通話即場對談。

聞歌迷老公在場即縮手 不少女歌迷都主動要求跟安仔拖手對話，亦有部分男歌迷提出這個要求，但亦因為拖手事件發生了一段小插曲，當日有兩母子「族人」到場各自攞籌與安仔對話，期間，安仔拖著媽咪的手問今天是否只有母子同行，對方說：「爸爸都有呀！」嚇得安仔馬上縮手，原來爸爸正站在人群中給母子倆拍片影相留念，後來雖然知道他們一家三口都是自己的歌迷，但安仔仍留有餘悸，最終由拖手變把脈，還賣口乖讚媽咪歌迷脈象清晰、身體健康，非常搞笑。