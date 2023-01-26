陳卓賢Ian現身商台吸引大批hellosss 談今年大計預告派幾首新歌

陳卓賢(Ian)去年在樂壇取得佳績，日前推出了本年度首支個人單曲《再見寧靜海》，今次由他親自作曲、監製，由黃偉文(Wyman)填詞、Cousin Fung編曲。今日年初五，Ian於兔年第一日開工，到商台為《叱咤樂壇》擔任嘉賓，吸引大批hellosss趕到商台門外守候偶像。

農曆新年假期，MIRROR成員這幾天也難得有假放，Ian昨晚更新IG，並在臨瞓前自拍上床Look，又表示「新年放假有得訓(瞓)個好教(覺)」。今日中午，Ian開咪受訪，談到今年叱咤頒獎台上掃了兩個大獎，Ian自言事前沒有打算以個人姿態上台，自爆當時故作鎮定，但其實內心很澎湃，緊張得連續兩次上台也忘記答謝父母。