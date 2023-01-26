陳卓賢Ian現身商台吸引大批hellosss 談今年大計預告派幾首新歌

陳卓賢(Ian)去年在樂壇取得佳績，日前推出了本年度首支個人單曲《再見寧靜海》，今次由他親自作曲、監製，由黃偉文(Wyman)填詞、Cousin Fung編曲。今日年初五，Ian於兔年第一日開工，到商台為《叱咤樂壇》擔任嘉賓，吸引大批hellosss趕到商台門外守候偶像。
農曆新年假期，MIRROR成員這幾天也難得有假放，Ian昨晚更新IG，並在臨瞓前自拍上床Look，又表示「新年放假有得訓(瞓)個好教(覺)」。今日中午，Ian開咪受訪，談到今年叱咤頒獎台上掃了兩個大獎，Ian自言事前沒有打算以個人姿態上台，自爆當時故作鎮定，但其實內心很澎湃，緊張得連續兩次上台也忘記答謝父母。
2023年再出個人單曲
Ian又透露2023年大計，表示個人作品已準備好，或有5首個人歌曲陸續推出，有些歌會作出新嘗試，暗示會計劃有跳唱作品，但之後卻賣關子表示要再視乎情況，更希望今年內可以推出個人專輯及開騷。Ian又稱，《再見寧靜海》最初想緊接在1月2日派台，及後在本月中面世，當提到Wyman為他創作的第一首合作歌仍未曝光，Ian對Wyman跟他講的一番話相當深刻，對方表示歌曲就好似時裝一樣，一係穿vintage、一係就穿新裝，所以想把大家合作的首支作品留在三、五、七年後才公開。
另一方面，Wyman亦在忙完時裝周後終於出Post，他談到《再見寧靜海》包含很多岩士唐的典故，而1969年與2012年對他特別有意義；這首歌入面，更隱藏了很多和月亮有關的符號，至少有一個節日、一套法國電影、一首鄧麗君和一首五月天。然後，邪的意思是，歌曲面世前一天，才有人向他告知Ian當年參加歌唱比賽的第一輪選曲是《Fly me to the moon》，Wyman發誓這點他事前完全是毫不知情。