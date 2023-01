陳卓賢Ian現身商台吸引大批hellosss 談今年大計預告派幾首新歌

2023 年再出個人單曲

Ian又透露2023年大計,表示個人作品已準備好,或有5首個人歌曲陸續推出,有些歌會作出新嘗試,暗示會計劃有跳唱作品,但之後卻賣關子表示要再視乎情況,更希望今年內可以推出個人專輯及開騷。Ian又稱,《再見寧靜海》最初想緊接在1月2日派台,及後在本月中面世,當提到Wyman為他創作的第一首合作歌仍未曝光,Ian對Wyman跟他講的一番話相當深刻,對方表示歌曲就好似時裝一樣,一係穿vintage、一係就穿新裝,所以想把大家合作的首支作品留在三、五、七年後才公開。

另一方面,Wyman亦在忙完時裝周後終於出Post,他談到《再見寧靜海》包含很多岩士唐的典故,而1969年與2012年對他特別有意義;這首歌入面,更隱藏了很多和月亮有關的符號,至少有一個節日、一套法國電影、一首鄧麗君和一首五月天。然後,邪的意思是,歌曲面世前一天,才有人向他告知Ian當年參加歌唱比賽的第一輪選曲是《Fly me to the moon》,Wyman發誓這點他事前完全是毫不知情。