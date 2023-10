陳奕迅澳門演唱會被觀眾命令講國語 霸氣反擊：你聽唔明咪算囉

Eason被台下觀眾命令式要求講國語,他先以泰文搞搞氣氛,再以英文回應:「I love speaking whatever the way and language I want.(我喜歡用我想要的方式和語言說話)。」贏得全場掌聲。接著,Eason 解釋:「你可以說『麻煩你說國語』就比較好聽一點了,但係你『講國語!』我不是不會講國語,我可以講國語,很流利也可以,你可以要求『唔該,請,麻煩你』」最後,Eason 請大家別誤會他有針對的意味:「Don’t get me wrong. (別誤會我的意思),有人如果話『Speak English!』我都係……Shut up!其實你聽唔明咪算囉,即係David Bowie喺度……唔通我『講國語』呀?『講廣東話』咁呀?奇怪呀真係。我塞返耳塞算喇,我唔理你呀,你唔郁都得㗎,我就自己郁喇,Bye-bye!」不少內地網民都力撐陳奕迅,認為他在澳門講廣東話很合理:「為什麼一定要求人說普通話,別人母語就是粵語,而且每個人都有自己選擇的權利」、「基本的尊重都不懂,難道你聽外國歌手唱也要他/她講國語嗎?」