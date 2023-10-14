陳奕迅澳門演唱會被觀眾命令講國語 霸氣反擊：你聽唔明咪算囉

Eason被台下觀眾命令式要求講國語，他先以泰文搞搞氣氛，再以英文回應：「I love speaking whatever the way and language I want.（我喜歡用我想要的方式和語言說話）。」贏得全場掌聲。接著，Eason 解釋：「你可以說『麻煩你說國語』就比較好聽一點了，但係你『講國語！』我不是不會講國語，我可以講國語，很流利也可以，你可以要求『唔該，請，麻煩你』」最後，Eason 請大家別誤會他有針對的意味：「Don’t get me wrong. （別誤會我的意思），有人如果話『Speak English！』我都係……Shut up！其實你聽唔明咪算囉，即係David Bowie喺度……唔通我『講國語』呀？『講廣東話』咁呀？奇怪呀真係。我塞返耳塞算喇，我唔理你呀，你唔郁都得㗎，我就自己郁喇，Bye-bye！」不少內地網民都力撐陳奕迅，認為他在澳門講廣東話很合理：「為什麼一定要求人說普通話，別人母語就是粵語，而且每個人都有自己選擇的權利」、「基本的尊重都不懂，難道你聽外國歌手唱也要他/她講國語嗎？」