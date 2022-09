今日是陳慧琳(Kelly)50歲生日,她在社交平台上載照片並表示:「我今日25x2, my wish is to know how to freeze time.(我的願望是想知道如何凍結時間。)」但Kelly由出道至今,無論身材和樣貌都沒有太大轉變,她的願望可說是一早已實現。