韓網紅ohsevely台灣被色狼摸大脾　大叫：don't follow me

鹹豬手實在不該！南韓KOL오세블리(ohsevely)到台灣遊玩順便拍直播，但沒想到在遊八里時，卻在龍米路自行車道慘遭鹹豬手！她當下直接怒斥對方「Don't follow me！」警方稍早表示，若通知到嫌犯到案說明，也會同時通知直播主前來做筆錄，而目前嫌犯29歲陳姓男子已經被捉到。

男子起初關心指路 後來一直尾隨

據悉오세블리一開始在八里有點小迷路，此時一位男子上前關心，起初似乎是真的想幫她指路，但後來男子卻仍一直尾隨，不停騎機車跟著，時不時超車在前方停下看著她，後來竟直接騎車到她身邊撫摸大腿，氣的她制止並大罵：「ah？oh！Nonono, don't touch, don't touch」、「don't follow me」，沒想到男方竟然回答：「等一下妳又迷路」此時오세블리已經徹底火大，再次痛罵：「don't follow me, No thanks！」對方才離開。

蘆洲分局表示，根據影片全案發生在6月2日八里區自行車步道，經了解目前尚未接獲相關報案，已主動調閱監視器並已經鎖定這名男子，將通知他到案說明釐清案情，有關涉及性騷擾防治法部分，將依法送辦，另也主動聯繫韓國在台辦事處通知該名kol。而在蘆洲分局對外說明過後，即持續調閱監視器找人，經過2小時嫌犯已被成功逮捕，是現年29歲的陳姓男子，他到案後坦承不諱，警方目前也積極透過管道聯繫오세블리。

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