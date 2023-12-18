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娛樂
2023-12-18 17:52:53

首創360度倒掛獻唱SHINee泰民個唱寫入史冊

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泰民以「改變」和「轉變」來做演唱會主題。

韓國男團成員SHINee泰民，在剛過的周末1617日，於首爾仁川INSPIRE Arena舉行了兩場演唱會，門票全部售清，吸引16,000名觀眾入場，由於世界各地歌迷反響熱烈，泰民透過Beyond LIVEWeverse平台，進行現場直播，令全球fans都欣賞到今次演唱會。

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泰民的演唱會，以「改變」和「轉變」為主題，劃分MOVEWANTCriminalDanger四大環節，還送上《Guilty》《Not Over You 、《She Loves Me, She Loves Me Not》、《Night Away》、《Blue》等熱門歌曲，而且還演唱了第二張迷你專輯的所有新歌。此外，泰民的舞台使用了韓國首次嘗試寬6m米、高6米的360度垂直旋轉舞台，以倒掛的方式表演《DOOR》一曲，令現場歌迷為之獨狂。

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泰文倒掛表演《DOOR》一曲。

encore環節，泰民唱出《Blue》和《I Think It's Love》兩曲，令現場爆發連串熱烈歡呼聲。泰民對歌迷說：「感謝在寒冷的天氣裡，來到現場的你們。謝謝你們一直愛我，我也愛你們。」泰民停頓隃一會再說：「請你們繼續和我在一起。」fans們即以合唱和口號，來回應對泰民的熱愛和支持。

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煙火效果落足心機。

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