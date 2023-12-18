首創360度倒掛獻唱SHINee泰民個唱寫入史冊

泰民的演唱會，以「改變」和「轉變」為主題，劃分MOVE、WANT、Criminal、Danger四大環節，還送上《Guilty》《Not Over You》 、《She Loves Me, She Loves Me Not》、《Night Away》、《Blue》等熱門歌曲，而且還演唱了第二張迷你專輯的所有新歌。此外，泰民的舞台使用了韓國首次嘗試寬6m米、高6米的360度垂直旋轉舞台，以倒掛的方式表演《DOOR》一曲，令現場歌迷為之獨狂。

在encore環節，泰民唱出《Blue》和《I Think It's Love》兩曲，令現場爆發連串熱烈歡呼聲。泰民對歌迷說：「感謝在寒冷的天氣裡，來到現場的你們。謝謝你們一直愛我，我也愛你們。」泰民停頓隃一會再說：「請你們繼續和我在一起。」fans們即以合唱和口號，來回應對泰民的熱愛和支持。