首創360度倒掛獻唱SHINee泰民個唱寫入史冊

泰民的演唱會,以「改變」和「轉變」為主題,劃分MOVE、WANT、Criminal、Danger四大環節,還送上《Guilty》《Not Over You》 、《She Loves Me, She Loves Me Not》、《Night Away》、《Blue》等熱門歌曲,而且還演唱了第二張迷你專輯的所有新歌。此外,泰民的舞台使用了韓國首次嘗試寬6m米、高6米的360度垂直旋轉舞台,以倒掛的方式表演《DOOR》一曲,令現場歌迷為之獨狂。