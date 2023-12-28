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娛樂
2023-12-28 12:10:00

香港藝人結婚2023｜馬國明湯洛雯/陳家樂連詩雅/何超蓮竇驍成雙成對 曾淑雅、吳千語、黃智雯升呢

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香港藝人結婚2023｜馬國明湯洛雯/陳家樂連詩雅/何超蓮竇驍成雙成對 曾淑雅、吳千語、黃智雯升呢

香港藝人結婚2023｜馬國明湯洛雯/陳家樂連詩雅/何超蓮竇驍成雙成對 曾淑雅、吳千語、黃智雯升呢

2023年快將結束，今年香港娛樂圈有唔少喜事發生，香港藝人結婚成雙成對沖喜。何超蓮與竇驍、馬國明與湯洛雯、黃心穎與RubberBand鼓手泥鯭（黎萬宏）、及連詩雅與陳家樂、吳千語與「富三代」施伯雄等等。

生BB方面，張致恒與區燕雯4年抱4成為網上熱話，另有藝人初嘗人父人母滋味，亦有藝人係再添B，當中包括陳凱琳與鄭嘉穎、張寶兒與袁偉豪、及江若琳與蕭唯展等等。而陳嘉慧與圈外男友Calvin、曾淑雅與圈外男友、葉泓聲＆陳樂榣、關曜儁與圈外女友韻璇、及利愛安與圈外男友，分別在2023年結婚又生BB，

香港藝人結婚2023｜何超蓮竇驍峇里島夢幻婚禮

2023年有唔少藝人或名人與另一半結婚共諧連理，包括已故賭王何鴻燊三房千金何超蓮喺4月與內地男星竇驍結婚、4月陳家樂與連詩雅完婚、12月馬國明與湯洛雯喺泰國蘇梅島拉埋天窗、及10月黃心穎與RubberBand鼓手泥鯭於元朗完成婚禮等等。

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何超蓮與竇驍2023年4月18日在峇里島結婚。（何超蓮FB） 何超蓮與竇驍2023年4月18日在峇里島結婚。（何超蓮FB） 何超蓮與竇驍2023年4月18日在峇里島結婚。（何超蓮FB） 何超蓮與竇驍2023年4月18日在峇里島結婚。（何超蓮FB） 何超蓮與竇驍2023年4月18日在峇里島結婚。（何超蓮FB） 陳家樂正式迎聚連詩雅，兩人情深一吻。 陳家樂與連詩雅正式舉行婚禮。 瑰麗酒店 連詩雅陳家樂結婚 瑰麗酒店 連詩雅陳家樂結婚 黃心穎與泥鯭10月結婚，完成人生大事 黃心穎與泥鯭10月結婚，完成人生大事 黃心穎被問有無向鄭秀文道歉時咁回應 坦言安心事件後康復七八成 感恩爸爸生前見證結婚 黃心穎與泥鯭10月結婚，完成人生大事 馬國明化身白馬王子 。 馬國明湯洛雯婚照曝光 在親友見證下交換戒指：Foever ours  馬國明抱起湯洛雯抱360度旋轉。

除以上藝人之外，2023年結婚的還有「屯門娜娜」董幸兒與圈外男友迪康、何傲芝與「帝皇翡翠」創辦人兼行政總裁董吳玲玲之子董必政、2020年「友誼小姐」鄺美璇與圈外男友Chit Chan、袁富華與拍拖超過三十年女友Regina、無綫娛樂新聞台主播王鎮泉與圈外女友Vanilla、司徒暉與圈外女友、林德信與圈外女友Candace、蔡嘉欣（Kayan）與圈外男友Derek都先後踏出人生下一步。

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「屯門娜娜」董幸兒與圈外男友迪康結婚。 「屯門娜娜」董幸兒與圈外男友迪康結婚。 「屯門娜娜」董幸兒與圈外男友迪康結婚。 「屯門娜娜」董幸兒與圈外男友迪康結婚，更與Happy伯合照。 「屯門娜娜」董幸兒與圈外男友迪康結婚。

曾淑雅Jumbo好事成雙

吳千語與「富三代」施伯雄、「英進」招浩明與圈外女友Sophia、黃智雯與拍拖11年圈外男友、何依婷與圈外男友、「獎老」吳嘉儀（阿七）與圈外男友「豬仔」Leo、張艾嘉兒子王令塵與中國超模游天翼、Jackal@Dear Jane與圈外女友、前港姐兼口罩小姐楊慧敏（Mina）與圈外男友、加蔥與儀仔、及關楚耀與網紅空姐女友Joann等等。

另外，亦有5對新人雙囍臨門，結婚又有埋BB，佢哋分別係陳嘉慧與圈外男友Calvin、曾淑雅Jumbo與圈外男友、葉泓聲＆陳樂榣、關曜儁與圈外女友韻璇、及利愛安與圈外男友。

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生B篇 張致恒雯雯4年抱4

今年有唔少藝人初為人父母，同時亦有唔少係再添B，包括四年抱三嘅陳凱琳與鄭嘉穎喺1月誕下第三胎兒子Carlos、一家五口幸福滿瀉、江若琳與蕭唯展（Oscar）喺6月誕下首個愛情結晶品Owen、袁偉豪與張寶兒11月順利誕下B仔「袁咕碌」、張致恒（Steven）與區燕雯（雯雯）於9月誕下第四胎兒子天樂，4年抱4真係相當厲害。

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除咗以上藝人之外，今年生仔的還有羅力威與雨僑、李璨琛與梁志瑩、甄澤權、陳柏宇與符曉薇（Leanne）、李美慧、朱慧敏、余香凝、前亞姐張珮汶、孫慧雪、許亦妮、李姿敏、及可嵐等等。

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原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

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