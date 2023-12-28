香港藝人結婚2023｜馬國明湯洛雯/陳家樂連詩雅/何超蓮竇驍成雙成對 曾淑雅、吳千語、黃智雯升呢

2023年快將結束，今年香港娛樂圈有唔少喜事發生，香港藝人結婚成雙成對沖喜。何超蓮與竇驍、馬國明與湯洛雯、黃心穎與RubberBand鼓手泥鯭（黎萬宏）、及連詩雅與陳家樂、吳千語與「富三代」施伯雄等等。 生BB方面，張致恒與區燕雯4年抱4成為網上熱話，另有藝人初嘗人父人母滋味，亦有藝人係再添B，當中包括陳凱琳與鄭嘉穎、張寶兒與袁偉豪、及江若琳與蕭唯展等等。而陳嘉慧與圈外男友Calvin、曾淑雅與圈外男友、葉泓聲＆陳樂榣、關曜儁與圈外女友韻璇、及利愛安與圈外男友，分別在2023年結婚又生BB，