香港金曲 | 無綫港台鐵定7月24日舉行 炎明熹拎硬新人獎？

無綫與香港電台年初宣布聯合主辦《香港金曲頒獎典禮2021/2022》，原定4月3日在九展舉行，惟因為疫情關係令頒獎禮押後舉行，但一直未有定案。日前有指頒獎禮遲遲未有日子，與炎明熹一直未有歸期有關，無綫因想對方可以上台領取新人獎，於是頒獎禮舉行日子要待炎明熹回港才能落實。

不過，兩台今日宣布《香港金曲頒獎典禮2021/2022》將於7月24日在電視城1廠舉行。屆時將分別透過電台、電視和互聯網全程直播。新聞稱內更稱這次能「讓廣大樂迷在香港回歸25周年的慶祝月裡，一同見證本地樂壇最亮麗的年度成績表誕生，支持具香港特色的音樂文化繼續廣泛傳揚。」