香港金曲 | 無綫港台鐵定7月24日舉行 炎明熹拎硬新人獎？

無綫與香港電台年初宣布聯合主辦《香港金曲頒獎典禮2021/2022》，原定4月3日在九展舉行，惟因為疫情關係令頒獎禮押後舉行，但一直未有定案。日前有指頒獎禮遲遲未有日子，與炎明熹一直未有歸期有關，無綫因想對方可以上台領取新人獎，於是頒獎禮舉行日子要待炎明熹回港才能落實。
不過，兩台今日宣布《香港金曲頒獎典禮2021/2022》將於7月24日在電視城1廠舉行。屆時將分別透過電台、電視和互聯網全程直播。新聞稱內更稱這次能「讓廣大樂迷在香港回歸25周年的慶祝月裡，一同見證本地樂壇最亮麗的年度成績表誕生，支持具香港特色的音樂文化繼續廣泛傳揚。」
頒獎13個獎項
當晚大會頒發13組音樂獎項，包括結合公眾投票、專業評判評分及民意調查數據選出的「香港金曲獎」、「香港金曲新人獎」、「香港金曲華語歌曲獎」、「香港金曲男歌手獎」、「香港金曲女歌手獎」、「香港金曲樂隊獎」、「香港金曲最佳合唱歌曲獎」、「香港金曲最佳劇集歌曲獎」、「香港金曲全球華人至尊金曲獎」，以及由專業界別評審選出的「香港金曲CASH創作歌手獎」、「香港金曲最佳中文唱片獎」、「香港金曲年度最佳進步獎」及「香港金曲榮譽大獎」。
洪嘉豪陳凱詠爭進步獎
大會今日亦公布「香港金曲年度最佳進步獎」候選名單，包括（排名不分先後）：衛詩、葉巧琳、黃淑蔓、洪嘉豪、陳凱詠、施匡翹、石詠莉、安俊豪、龔柯允及樂隊One Promise。此獎項由大會選舉會委員，根據歌手在選舉期內（2020年11月14日至2022年1月29日）的整體表現，包括各大傳媒的上榜歌曲成績、唱片銷量、演唱會成績等，組成候選名單，再由專業評判團評分選出得獎者，結果將於頒獎禮當晚揭曉及頒發。