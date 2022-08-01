黃妍鼓勵面對負面情緒 教路藉游水換取擁抱感覺

唱作女歌手黃妍(Cath)借新歌《世界以痛吻我而我歌唱》而舉辦「Pain Outside the Boxes」新歌宣傳活動，歷時個多月的巡展後，於上周末來到最終一站，Cath特地帶同結他為樂迷獻唱新歌，以及《Little People》和《至少有歌》，在負面情緒籠罩的日子，以音樂排解心中鬱結。Cath又透露近日已開始投入《Cath x per se：詩的吶喊音樂會》的綵排，瘋狂練習，同時好好保護聲帶，務求唱出最佳水準。

要解決問題 先照顧心靈

久未跟樂迷近距離聚會的Cath獻唱之餘，亦按活動主題分享了如何面對傷痛，「知道最近好多人心情都唔係咁好，大家要照顧自己嘅心靈健康，有唔開心唔舒服，要講出口，要搵方法抒緩。」就如《世界以痛吻我而我歌唱》所言，找方法去面對，學習與痛苦共存。她指出游水、大嗌、剁豬肉……看似無聊方法，能讓大家跳出一貫思路，不至於鑽牛角尖，「可能唔係第一下就可解決到個問題，但照顧咗自己嘅心靈健康先，等自己冇咁唔舒服，然後再解決問題。」她以填詞人周耀輝的一席話與歌迷互勉，「周耀輝老師同我講話嗰輪朝朝都有游尤其疫情期間更加需要游水，因為疫情期間衛生問題，少咗好多擁抱，例如握手、身體接觸少咗好多，但游水因為水壓同埋游水嘅時候，啲水會不斷湧過嚟，就會感受到被擁抱被撫摸嘅感覺，係會好舒服同安慰。」