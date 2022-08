黃妍鼓勵面對負面情緒 教路藉游水換取擁抱感覺

唱作女歌手黃妍(Cath)借新歌《世界以痛吻我而我歌唱》而舉辦「Pain Outside the Boxes」新歌宣傳活動,歷時個多月的巡展後,於上周末來到最終一站,Cath特地帶同結他為樂迷獻唱新歌,以及《Little People》和《至少有歌》,在負面情緒籠罩的日子,以音樂排解心中鬱結。Cath又透露近日已開始投入《Cath x per se:詩的吶喊音樂會》的綵排,瘋狂練習,同時好好保護聲帶,務求唱出最佳水準。