Marvel超級英雄電影《蜘蛛俠:不戰無歸》(Spider-Man: No Way Home)以19億美元票房,成為2021年度全球最賣座電影,三代蜘蛛俠同場的畫面,叫戲迷津津樂道。官方早前已宣布,將於各地推出加長版(The More Fun Stuff Version)。香港方面,「滿fun加長版」《蜘蛛俠:不戰無歸》定於9月2日上映。

「滿fun加長版」總片長為168分鐘,較去年公映版《不戰無歸》長10分鐘,增加的10分鐘為原本已刪減的內容,包括更多「夜魔俠」(Charlie Cox 飾)的鏡頭,以及粉絲最期待的三代蜘蛛俠同場互動的畫面,另外還有Peter Parker與「綠惡魔 」(Green Goblin)的戰鬥場面。