HBO神劇《權力遊戲》(Game of Thrones)前傳劇《龍之家族》(House of the Dragon)與亞瑪遜Prime頻道的《魔戒:力量之戒》(The Lord of the Rings:The Rings of Power)差不多同一時間首播,兩劇播出至今,首季已近尾聲,《龍之家族》每集平均有2,000萬家庭收看,較《力量之戒》多近500萬。影評亦大讚《龍》劇節情緊湊,極富追看性。《龍》原創人George R.R. Martin近日在社交網發文,如要完整地描述「龍族」的血腥內戰,劇集要播出至少4季才可完結整個故事。