命運博士比奇異博士早 20 年出現

DC漫畫中的美國正義協會(Justice Society of America)在1940年首次登場,命運博士就是協會成員,命運博士的定位就如Marvel的奇異博士,但前者比後者早20年出現,外界一直猜測Marvel有抄襲之嫌。海報中男星皮雅斯布士南(Pierce Brosnan)飾演的命運博士,戴上魔法頭盔,以及身穿藍金戰衣的造型,將漫畫版本的角色高度還原。狄維在帖文中留言「Fate does not make mistakes」,就是命運博士的座右銘。