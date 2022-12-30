2022十大香港娛樂大事回顧 威威爆紅除罩即玩完 袁嘉敏爆Seed轟鍾培生父子

2022年即將過去，除咗個人回顧，點少得人來人往嘅娛樂圈？今年香港娛樂圈發生唔少大事，而家就同大家回顧一下今年香港十大娛樂新聞啦！

TVB與ViuTV電視大戰 ViuTV近年憑《全民造星》系列及自家劇集穩佔市場一席位，與TVB經常傳出搶收視消息。今年5月，TVB與ViuTV展開電視大戰，TVB為對撼ViuTV郭羨妮回歸電視圈之作《冥冥之中》而硬Cut 5集《雙生陌生人》，播放《十八年後的終極告白2.0》。10月份，ViuTV推出兩套由MIRROR成員主演劇集《野人老師》、《季前賽》，TVB就即時變陣，改由《美麗戰場》對撼。 《季前賽》劇照 ViuTV Facebook 《美麗戰場》劇照

MIRROR演唱會意外 MIRROR今年7月於紅館舉行演唱會，28日場次發生嚴重意外，舞台上方嘅巨型屏幕突墜下，壓傷舞蹈員，其中COLLAR成員So Ching男朋友阿Mo（李啟言）傷勢嚴重，需要接受呼吸造口手術，頸部以下仍未能郁動。直至11月，政府公布調查報告，指工程公司虛報舞台組件重量，而警方先後拘捕4男1女。阿Mo現已轉院，Mo爸近日嘅代禱信透露，阿Mo感官神經得到刺激，開始有一點反應。 MIRROR演唱會意外｜MIRROR成員：綵排時覺得個台安全 MIRROR演唱會意外發生2個月 舞蹈員促交代事件還阿Mo尊重 娛樂節目因疫情延期或取消 香港於2022年頭爆發第五波疫情，隨著政府收緊社交距離措施，唔少舞台劇、藝人演唱會都被迫取消或延期，例如黃子華及潘燦良舞台劇「最後禮物」、張敬軒、Aga、周杰倫、Avril Lavigne演唱會等等。 《The Next 20 Hins Live in Hong Kong 張敬軒演唱會》

林作挑機陳凱琳細佬 陳凱琳 (Grace)與龍鳳胎細佬Derek一向被指唔似爸爸親生，Derek於父親節PO出與爸爸合照引起網民熱烈討論，而林作更公開挑機，指只要對方願意同爸爸進行DNA比對，證實係父子嘅話，就會俾100萬佢，順便驗埋係咪有印巴血統。而陳家大家姐Joyce親自回覆林作，表示肯驗但嫌錢少，林作加碼到500萬，陳凱琳又以五人全家福反擊林作。 陳凱琳爸爸 & 細佬Derek Derek IG 陳凱琳無視百萬驗DNA 預Derek出場遭林作再狙擊 威威爆紅後星途極速玩完 荃灣豬肉佬阿威因貌似AK與MC爆紅，又接拍廣告、開設YouTube頻道、商場粉絲見面會，就連日本媒體Techinsight都以「帥氣豬肉店店長，人氣不遜偶像」為題介紹阿威。不過之後，阿威被指愈來愈商業化，又被爆出曾經做過傳銷，除口罩揭真面目後，更流失唔少粉絲，有品牌為阿威推出限量閃卡，仲惹起公關災難。早前有人指佢回歸平淡生活，已經重返豬肉檔工作。 「荃灣豬肉檔AK」劉宋威（阿威） 劉宋威IG 譚俊彥林夏薇首封視帝視后 無綫年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2021》於今年初舉行，每一屆嘅視帝及視后之爭最為矚目，而喺《萬千星輝頒獎典禮2021》譚俊彥憑《換命真相》勇奪視帝及「馬來西亞最喜愛TVB男主角」，成為雙料得主；視后方面，則由《七公主》林夏薇撼贏大熱門鍾嘉欣封后。 譚俊彥林夏薇首奪視帝視后