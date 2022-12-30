2022十大香港娛樂大事回顧 威威爆紅除罩即玩完 袁嘉敏爆Seed轟鍾培生父子

2022年即將過去，除咗個人回顧，點少得人來人往嘅娛樂圈？今年香港娛樂圈發生唔少大事，而家就同大家回顧一下今年香港十大娛樂新聞啦！
TVB與ViuTV電視大戰
ViuTV近年憑《全民造星》系列及自家劇集穩佔市場一席位，與TVB經常傳出搶收視消息。今年5月，TVB與ViuTV展開電視大戰，TVB為對撼ViuTV郭羨妮回歸電視圈之作《冥冥之中》而硬Cut 5集《雙生陌生人》，播放《十八年後的終極告白2.0》。10月份，ViuTV推出兩套由MIRROR成員主演劇集《野人老師》、《季前賽》，TVB就即時變陣，改由《美麗戰場》對撼。
《季前賽》劇照
ViuTV Facebook
《美麗戰場》劇照
MIRROR演唱會意外
MIRROR今年7月於紅館舉行演唱會，28日場次發生嚴重意外，舞台上方嘅巨型屏幕突墜下，壓傷舞蹈員，其中COLLAR成員So Ching男朋友阿Mo（李啟言）傷勢嚴重，需要接受呼吸造口手術，頸部以下仍未能郁動。直至11月，政府公布調查報告，指工程公司虛報舞台組件重量，而警方先後拘捕4男1女。阿Mo現已轉院，Mo爸近日嘅代禱信透露，阿Mo感官神經得到刺激，開始有一點反應。
MIRROR演唱會意外｜MIRROR成員：綵排時覺得個台安全
MIRROR演唱會意外發生2個月 舞蹈員促交代事件還阿Mo尊重
娛樂節目因疫情延期或取消
香港於2022年頭爆發第五波疫情，隨著政府收緊社交距離措施，唔少舞台劇、藝人演唱會都被迫取消或延期，例如黃子華及潘燦良舞台劇「最後禮物」、張敬軒、Aga、周杰倫、Avril Lavigne演唱會等等。
《The Next 20 Hins Live in Hong Kong 張敬軒演唱會》
林作挑機陳凱琳細佬
陳凱琳 (Grace)與龍鳳胎細佬Derek一向被指唔似爸爸親生，Derek於父親節PO出與爸爸合照引起網民熱烈討論，而林作更公開挑機，指只要對方願意同爸爸進行DNA比對，證實係父子嘅話，就會俾100萬佢，順便驗埋係咪有印巴血統。而陳家大家姐Joyce親自回覆林作，表示肯驗但嫌錢少，林作加碼到500萬，陳凱琳又以五人全家福反擊林作。
陳凱琳爸爸 & 細佬Derek
Derek IG
威威爆紅後星途極速玩完
荃灣豬肉佬阿威因貌似AK與MC爆紅，又接拍廣告、開設YouTube頻道、商場粉絲見面會，就連日本媒體Techinsight都以「帥氣豬肉店店長，人氣不遜偶像」為題介紹阿威。不過之後，阿威被指愈來愈商業化，又被爆出曾經做過傳銷，除口罩揭真面目後，更流失唔少粉絲，有品牌為阿威推出限量閃卡，仲惹起公關災難。早前有人指佢回歸平淡生活，已經重返豬肉檔工作。
「荃灣豬肉檔AK」劉宋威（阿威）
劉宋威IG
譚俊彥林夏薇首封視帝視后
無綫年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2021》於今年初舉行，每一屆嘅視帝及視后之爭最為矚目，而喺《萬千星輝頒獎典禮2021》譚俊彥憑《換命真相》勇奪視帝及「馬來西亞最喜愛TVB男主角」，成為雙料得主；視后方面，則由《七公主》林夏薇撼贏大熱門鍾嘉欣封后。
譚俊彥林夏薇首奪視帝視后
港產片發圍
2022年港產片大獲好評，屢破票房佳績。當中不得不提由古天樂擔任總監製及主演、香港首部科幻動作片《明日戰記》，電影耗資4.5億元打造，由製作至上映足足用咗10年時間，最終成為香港史上票房收入最高嘅華語電影。另外，喜劇《飯戲攻心》上映逾兩個月，票房已勁收7,300萬；另一喜劇《闔家辣》同樣深得觀眾喜愛，最終票房高達3,270萬；《阿媽有咗第二個》由毛舜筠、號召力驚人嘅姜濤及Jer柳應廷主演，最終票房大收4,100萬；由新晉導演何爵天執導、改編自2013年一宗轟動全港「逆子弒親案」嘅《正義迴廊》上映兩個月後，票房大收3,900萬，正評滿滿。
《明日戰記》
明日戰記 Facebook
COLLAR成軍
ViuTV選秀真人騷《全民造星IV》誕出新一代女團COLLAR，COLLAR喺1月出道嗰陣已經氣勢如虹，一班鏡粉嘅「前夫」就喺FB成立新群組「前夫反擊戰」，當時唔夠一日就有逾2.6萬人加入。而COLLAR出道短短3個多月就推出兩首團歌，亦成為廣告商新寵兒，5月更曾擔任張敬軒紅館演唱會嘉賓，不過So Ching為照顧於MIRROR演唱會意外受到重創嘅舞蹈員男友阿Mo（李啟言）而停工，至今COLLAR每次出席活動都唔齊人。
COLLAR
So Ching IG
袁嘉敏炮轟鍾培生父子
袁嘉敏一向以34D導彈級身材聞名，近年無咩點喺熒幕亮相，但生活依然富貴；而4月時份袁嘉敏就突然喺IG疑似爆Seed炮轟「富三代」鍾培生父子，指自己過往一年如同噩夢，怒斥鍾培生及鍾父有「古怪要求」，大爆鍾培生主動開價1000蚊傾心事。近日，袁嘉敏再次拍片剖白與鍾培生關係，表示當日失咗啲理智，最大嘅錯都係自己，又重申自己並非貪錢。
袁嘉敏
袁嘉敏IG
Angelababy與黃曉明離婚
Angelababy（楊穎）與黃曉明過去常於社交平台高調曬恩愛，但近年愈來愈少互動，因而傳出早已離婚消息，直至1月二人透過社交網宣布離婚，結束6年半婚姻：「感恩過去所有，未來仍是家人！」，並表示會共同撫養仔仔小海綿。二人工作室發出黃曉明和Angelababy共同聲明，強調二人係和平分開，今後唔會再回應相關新聞。不過早前男方被爆與網紅葉珂拍拖，冇幾耐又被影到深夜到訪Angelababy嘅豪宅，二人復合嘅消息隨即被瘋傳。
Angelababy & 黃曉明
原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載