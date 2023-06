MIRROR成員Anson Lo(盧瀚霆)和Jer柳應廷今年首度開個人演唱會,兩人雖已預留頭場為MIRO(MIRROR粉絲)專屬場,但仍然一票難求。 大會今日宣布兩人各自加開一場MIRO場, 《ANSON LO “THE STAGE” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》於7月26日加場,而《JER LAU “ACROSS THE UNIVERSE” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》則於7月10日加場,換言之,兩人合共開4場,頭尾場均屬MIRO場。