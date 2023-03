遇故障化險為夷

Backstreet Boys明年成軍30周年,5位成員寶刀未老,Nick Carter偕隊友大唱首本名曲,包括《Get Down (You're the One for Me)》、《I'll Never Break Your Heart》、《Everybody (Backstreet's Back)》等,又多次改歌詞「唱好香港」,各成員亦使盡渾身解數跟台下歌迷互動,其間A.J. McLean與Kevin Richardson更在台上即場除褲及換衫,兩人更送出底褲,將簽有大名的內褲拋向歌迷,有幸運兒立即在社交網興奮展示戰利品。雖然演出其間,一度疑發生音響故障,不過見慣大場面的5子卻化險為夷,兩小時的首場港騷在一片熱烈氣氛下結束。