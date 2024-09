IG 報喜訊

Ian在IG限時動態發布作品入圍消息,其4首歌曲包括《仍在》角逐CASH最佳歌曲、男歌手演繹、旋律演繹大獎。《以孤獨命名》角逐CASH最佳旋律演繹大獎。《Thank You Postman》角逐CASH最佳歌曲、編曲、旋律演繹大獎。《Lost At First Sight》角逐CASH最佳歌詞、旋律演繹大獎。