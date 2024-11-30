Clockenflap 2024｜王雙駿領軍柳應廷Jer成就解鎖 獲偶像恭碩良親授鼓技 圓夢合唱《月球人》(有片)

柳應廷Jer與王雙駿領軍的The HATS ON Band成員：(左起)Jason Kui、Edward(阿權)、Daniel Chu、恭碩良、吳林峰、Herman@TheHertz、雷同二友，齊齊踏上Clockenflap舞台。(娛樂組攝)

一連三天的Clockenflap音樂節於昨晚(29日)於中環海濱活動空間開鑼，首天主舞台的演出有柳應廷(Jer)與王雙駿(Carl叔) and THE HATS ON BAND打頭陣，首次踏上Clockenflap舞台的Jer共唱了6首歌，當唱《約齊靈魂在墳幕開生日派對》時再獻鼓技，原來今次不只獲「鼓神」恭碩良(Jun)親自傳授技藝，更圓夢與Jun合唱《月球人》，Jun打住鼓唱歌完全無難度，Jer直言是成就解鎖，更與Carl叔劇透下月推出的新歌將會是「舊班底新火花」，而School Tour亦展開中，柳柳粉(Jer粉絲)熱切期待。Jer於完騷後在社交平台出po感謝Team HATS ON、Carl叔，從綵排到正式表演都享受演出，「鍾意《月球人》呢首歌超耐超耐，今次終於同Jun合唱到，成就解鎖！」

星空下合唱《人類群星閃耀時》 昨晚6時王雙駿率領the HATS ON Band成員準時登場，並逐一介紹每位和音歌手，包括吳林峰、The Hertz主音Herman和「雷同二友」的謝芊彤和謝芊蕾，樂手則有打鼓的恭碩良、結他手Jason Kui、爵士琴手Daniel Chu和Anwiycti全能樂手 Edward(阿權)。繼而由「被天使吻過的聲音」謝芊彤率先獻唱盧巧音的《昏迷》，接著眾樂手奉上純音樂演奏，以及特別編曲的《狂人日記》前奏迎接「狂人Jer」登場，齊齊炸爆舞台。隨後Jer唱了「月亮三部曲」《墳P》、《筆觸男孩憂鬱之死》和《月居人》，並送上啟發他構思《月居人》的《月球人》，並與原唱者Jun合唱，兩人歌聲夾到絕，讓觀眾聽得如痴如醉。最後，在戶外場地的傍晚，送上《人類群星閃耀時》，當然少不了「到你哋喇」的星空下大合唱，為45分鐘的演出畫上圓滿句號。

45分鐘唔夠喉 柳應廷與Carl叔以及The HATS ON band成員齊齊接受訪問，談到今次演出組合的緣由，Carl叔表示The HATS ON band的多位成員都有參與Jer今年的3首solo作品，他直言跟Jer一直很期待三部曲的live演出，適逢有Clockenflap這難得的機會，順理成章促成今次的演出班底。表演時間僅45分鐘，Jer坦言，「好唔夠喉！」Carl叔直言想再多開幾場，「今次係熱身，測試大家鍾唔鍾意，再諗吓係咪可發展下去。」至於為何挑選21年前的作品《昏迷》加入歌單，Carl叔表示純粹是腦海閃過這歌，但沒理由找Jer唱，「這隊band的特色係唱和音的歌手，全部也是主音歌手，就請芊彤粉墨登場，佢演繹的方法好感動。」芊彤特地為今次演出學唱「新歌」，交出令耳朵懷孕的動人歌聲。 獲恭碩良賜教 Jer學15分鐘即獻技 繼《KATCH OUR LIFE Jer柳應廷x MC張天賦音樂會2024》初獻鼓技後，Jer昨晚唱《墳P》時再「露兩手」，負責為錄音版《墳P》打鼓的Jun笑言，「今次我有教，(教咗幾耐？)15至20分鐘。」獲「鼓神」免費傳授鼓技的Jer表現興奮，「今次好慶幸可以唱《月球人》，因為這歌啟發我做《月居人》，而這首歌都Jun創作(作曲及編曲)，所以想借呢個機會同阿Jun喺呢個台合唱一次，所以今日係超級開心。」能與神級偶像合作，「迷弟」Jer他直言是成就解鎖，「可以見阿Jun打住鼓唱呢首歌，其實打住鼓協調咁唱歌係好難，真係超級勁。」

呼籲支持Cantopop 至於Jer同學的表現如何，Jun笑言，「其實我係玩多過做音樂，但假假地都係做咗廿幾年嘅前輩，我好明白企喺前面，跟住望後面見到喜歡的音樂人的感覺，因我都試過，所以希望同呢一代溝通，唔好咁多距離，盡量friend啲，大家差唔多年紀！我覺得佢真係唱到好好，我自己都係。」多年退居幕後，Jun透露下年有新搞作，Carl叔拍心口表示，「放心，我會令到佢唱歌。」熱心提攜後輩的Jun不忘補充，「其實要開場騷好難，要跳舞又要背歌詞，我唱一首歌好易，所以好欣賞新晉歌手，我哋要繼續支持Cantopop。」 自爆緊張到甩轆 一直期待參與戶外音樂節的Jer，昨晚首次參與Clockenflap的演出，他自爆緊張到甩轆調亂歌詞段落，難為了幾位和音歌手，不過向來friend底的吳林峰、Herman和雷同二友好有愛，齊聲表示，「冇，完全冇錯唱！」Carl叔指大家都緊張，惟已參與6次的Jason Kui例外，他自爆，「我第一次就係同阿Jun玩，12年前，我第一次俾咗佢。」

盼望下年再開個人騷 Jer在本月中的生日會上曾表示，願望可踏足紅館開個人騷，「希望啦，我好想每年都做一場騷去present這年的作品，其實今年3首歌玩live好正，一班人chill住un住唱好開心，都希望下年可以開紅館或個人騷，未必紅館都得，我好想開騷！」他憶述看「三俠四義」音樂會的震驚感受，卻搞笑地誤說為「三俠五義」，要Carl叔更正，他認真表示，「當時我已覺得佢哋好有Talent，好想同佢哋上台一齊玩，今次終於有機會喺呢個台同佢哋一齊玩，榮幸榮幸！」 傳遞歌曲訊息比獎項重要 至於來年的School Tour，Jer表示已有學校聯絡經理人，一切在洽談中。新歌方面，「一出生已劇透」的Jer在生日會上已清唱了幾句，今次在監製Carl叔面前頓變乖學生，只表示「好感動嘅，舊班底新火花。」提到今年未能打入叱咤我最喜愛歌手10強，不少柳柳粉都感失望，他表示，「好多謝每位柳柳粉嘅支持，其實我做每一首歌，最想嘅目的當然係多啲人認識首歌，感受首歌背後的意思，因為每首歌都擺咗好多心機時間研究自己想present咩message，有冇獎項唔係好重要，上年都用咗好多時間玩唔同嘅live，俾大家感受每一首歌背後嘅意思，我覺得呢樣嘢俾獎項重要。」