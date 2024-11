Clockenflap 2024｜王雙駿領軍柳應廷Jer成就解鎖 獲偶像恭碩良親授鼓技 圓夢合唱《月球人》(有片)

柳應廷Jer與王雙駿領軍的The HATS ON Band成員:(左起)Jason Kui、Edward(阿權)、Daniel Chu、恭碩良、吳林峰、Herman@TheHertz、雷同二友,齊齊踏上Clockenflap舞台。(娛樂組攝)

一連三天的Clockenflap音樂節於昨晚(29日)於中環海濱活動空間開鑼,首天主舞台的演出有柳應廷(Jer)與王雙駿(Carl叔) and THE HATS ON BAND打頭陣,首次踏上Clockenflap舞台的Jer共唱了6首歌,當唱《約齊靈魂在墳幕開生日派對》時再獻鼓技,原來今次不只獲「鼓神」恭碩良(Jun)親自傳授技藝,更圓夢與Jun合唱《月球人》,Jun打住鼓唱歌完全無難度,Jer直言是成就解鎖,更與Carl叔劇透下月推出的新歌將會是「舊班底新火花」,而School Tour亦展開中,柳柳粉(Jer粉絲)熱切期待。Jer於完騷後在社交平台出po感謝Team HATS ON、Carl叔,從綵排到正式表演都享受演出,「鍾意《月球人》呢首歌超耐超耐,今次終於同Jun合唱到,成就解鎖!」