DC頭號反派小丑(Joker)每次出現都是血腥收場,然而在DC Comics最新一期漫畫中,小丑竟然意外懷孕,更誕下BB,離奇兼玩嘢。DC《Joker:The Man Who Stopped Laughing》最新一期,由Matthew Rosenberg、Francesco Francavilla負責撰寫劇本及繪畫,兩人今次帶來荒誕又扭曲人性的內容,今期講述擁有強大法力的超級女英雄Zatanna,為確保無人可以懷有小丑的骨肉,於是向小丑施咒:「No one else will ever have your baby。」豈料意外令小丑懷孕,當小丑發現時已「佗B」9個月,最後甚至誕下BB,BB的長相與小丑一樣。